Насколько обеднели российские олигархи в 2022 году: Алексей Мордашов потерял 11 млрд.долларов, а Роман Абрамович вдвое меньше

Алексей Мордашов потерял $11 млрд и возглавил рейтинг обедневших за 2022 год российских олигархов. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Пришла беда, откуда не ждали: в рейтинге Forbes в 2022 году осталось всего 88 российских долларовых миллиардеров! Вы скажете: всего?! Да, казалось бы, богатеев в России предостаточно. Но для сравнения, в 2021 году в рейтинг Forbes входили 123 российских миллиардера. А по итогам года минувшего 68 российских бизнесменов, чье состояние превышало 1 млрд.долларов, обеднели! Рассказываем, кто и на чем погорел.

Сильнее всего по нашим миллиардерам долбанули западные санкции и обвал фондового рынка. Некоторые, как например, Олег Тиньков из-за операции на Украине пошли на невыгодные сделки ( продал 35,1% своих акций в TCS Group (основной актив — Тинькофф Банк) Владимиру Потанину. В результате понесенные бизнесменами убытки составили (вы только вдумайтесь!) миллиарды долларов!

Абсолютным лидером среди проигравших стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. На него, его семью и подконтрольные ему компании: «Северсталь», «Севергрупп», Nordgold и «Алгоритм» были наложены американские санкции, а Евросоюз запретил экспорт из России изделий из стали и железа. В итоге с начала года акции «Северстали» потеряли почти 45% своей стоимости.

Впрочем, некоторым олигархам прошлый год принес сладостные моменты. По данным Forbes, 27 российских миллиардеров, несмотря на трудности в экономике, санкции и обвал фондового рынка, смогли нарастить свои состояния. Причем, тоже на миллиарды долларов (на то они и миллиардеры!). Причиной их обогащения стал укрепившийся курс рубля, а также выросший на мировом рынке спрос на некоторые виды продукции, например, на минеральные удобрения.

Топ-10 самых обедневших олигархов:

1. Алексей Мордашов.

Потери за год: 11,1 млрд.долл.

Оставшееся состояние (на 20 декабря 2022 года) - 18,4 млрд. долл.

Чем владеет: Северсталь,TUI AG, Силовые машины, Nord Gold, Лента

2. Татьяна Бакальчук

Потери за год: 8,3 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 4,7 млрд.долл.

Чем владеет: онлайн-ретейлер Wildberries

3. Олег Тиньков

Потери за год: 5,9 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 0,87 млрд.долл.

Чем владеет: проект La Datcha

4. Роман Абрамович

Потери за год: 5,6 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 8,7 млрд.долл.

Чем владеет: инвестиционная компания Millhouse, Evraz Plc, Chelsea FC

5. Вагит Алекперов

Потери за год: 5,1 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 21 млрд.долл.

Чем владеет: «Лукойл»

6. Леонид Федун и семья

Потери за год: 4,2 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 7,5 млрд.долл.

Чем владеет: акции «Лукойла»

7. Виктор Вексельберг

Потери за год: 4,1 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 5,2 млрд.долл.

Чем владеет: UC Rusal, Sulzer, Oerlikon, Т Плюс

8. Геннадий Тимченко

Потери за год: 3,97 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 20,8 млрд.долл.

Чем владеет: акции «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Трансойл», «Сибур»

9. Леонид Михельсон

Потери за год: 3,3 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 24,4 млрд.долл.

Чем владеет: акции «Новатек», «Сибур»

10. Игорь Алтушкин

Потери за год: 2,8 млрд.долл.

Оставшееся состояние: 3,4 млрд.долл.

Чем владеет: «Русская медная компания»

А вот тройка самых разбогатевших российских миллиардеров:

1. Вячеслав Кантор

Прирост за год: 5,3 млрд.долл

Состояние (на 20 декабря 2022 года) 13 млрд. долл.

Чем владеет: «Акрон»

2. Андрей Гурьев и семья

Прирост за год: 4,2 млрд. долл.

Состояние: 11,5 млрд.долл.

Чем владеет: акции «Фосагро».

3. Юрий Мильнер

Прирост за год: 2,5 млрд.долл.

Состояние: 7,3 млрд.долл.

Чем владеет: группа фондов DST Global