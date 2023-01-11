Насколько обеднели российские олигархи в 2022 году: Алексей Мордашов потерял 11 млрд.долларов, а Роман Абрамович вдвое меньше

Алексей Мордашов потерял $11 млрд и возглавил рейтинг обедневших за 2022 год российских олигархов. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
Пришла беда, откуда не ждали: в рейтинге Forbes в 2022 году осталось всего 88 российских долларовых миллиардеров! Вы скажете: всего?! Да, казалось бы, богатеев в России предостаточно. Но для сравнения, в 2021 году в рейтинг Forbes входили 123 российских миллиардера. А по итогам года минувшего 68 российских бизнесменов, чье состояние превышало 1 млрд.долларов, обеднели! Рассказываем, кто и на чем погорел.
Сильнее всего по нашим миллиардерам долбанули западные санкции и обвал фондового рынка. Некоторые, как например, Олег Тиньков из-за операции на Украине пошли на невыгодные сделки ( продал 35,1% своих акций в TCS Group (основной актив — Тинькофф Банк) Владимиру Потанину. В результате понесенные бизнесменами убытки составили (вы только вдумайтесь!) миллиарды долларов!
Абсолютным лидером среди проигравших стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. На него, его семью и подконтрольные ему компании: «Северсталь», «Севергрупп», Nordgold и «Алгоритм» были наложены американские санкции, а Евросоюз запретил экспорт из России изделий из стали и железа. В итоге с начала года акции «Северстали» потеряли почти 45% своей стоимости.
Впрочем, некоторым олигархам прошлый год принес сладостные моменты. По данным Forbes, 27 российских миллиардеров, несмотря на трудности в экономике, санкции и обвал фондового рынка, смогли нарастить свои состояния. Причем, тоже на миллиарды долларов (на то они и миллиардеры!). Причиной их обогащения стал укрепившийся курс рубля, а также выросший на мировом рынке спрос на некоторые виды продукции, например, на минеральные удобрения.
Потери за год: 11,1 млрд.долл.
Оставшееся состояние (на 20 декабря 2022 года) - 18,4 млрд. долл.
Чем владеет: Северсталь,TUI AG, Силовые машины, Nord Gold, Лента
Потери за год: 8,3 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 4,7 млрд.долл.
Чем владеет: онлайн-ретейлер Wildberries
Потери за год: 5,9 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 0,87 млрд.долл.
Чем владеет: проект La Datcha
Потери за год: 5,6 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 8,7 млрд.долл.
Чем владеет: инвестиционная компания Millhouse, Evraz Plc, Chelsea FC
Потери за год: 5,1 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 21 млрд.долл.
Чем владеет: «Лукойл»
Потери за год: 4,2 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 7,5 млрд.долл.
Чем владеет: акции «Лукойла»
Потери за год: 4,1 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 5,2 млрд.долл.
Чем владеет: UC Rusal, Sulzer, Oerlikon, Т Плюс
Потери за год: 3,97 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 20,8 млрд.долл.
Чем владеет: акции «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Трансойл», «Сибур»
Потери за год: 3,3 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 24,4 млрд.долл.
Чем владеет: акции «Новатек», «Сибур»
Потери за год: 2,8 млрд.долл.
Оставшееся состояние: 3,4 млрд.долл.
Чем владеет: «Русская медная компания»
Прирост за год: 5,3 млрд.долл
Состояние (на 20 декабря 2022 года) 13 млрд. долл.
Чем владеет: «Акрон»
Прирост за год: 4,2 млрд. долл.
Состояние: 11,5 млрд.долл.
Чем владеет: акции «Фосагро».
Прирост за год: 2,5 млрд.долл.
Состояние: 7,3 млрд.долл.
Чем владеет: группа фондов DST Global