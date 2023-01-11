«Крайняя степень обнищания»: рекордная инфляция привела польских пенсионеров к постыдным поступкам

Из-за дороговизны пенсионеры потеряли возможность приобретать многие продукты, которые они могли позволить себе ранее Фото: EAST NEWS

Польские ритейлеры хватаются за голову – в стране резко увеличилось количество краж в продуктовых магазинах. Подавляющее большинство нарушителей закона – пожилые люди, крадущие или съедающие прямо в магазинах не какие-то деликатесы, а самые обычные продукты – колбасу, конфеты, хлеб.

Социолог Марек Орловский уже много лет специализируется на вопросах безопасности. Он принимал участие в расследовании громких и дерзких краж, но никогда, по его собственному признанию, не помнил столь странных и необычных воришек.

Орловский рассказывает, что пожилые поляки стали воровать в магазинах, например, свежее мясо, пытаясь вынести его в карманах и сумках. «Был даже случай, когда один старик положил брусок замороженной говядины себе под шляпу, но попался на том, что она стала таять, по лицу пожилого мужчины предательски потекли струйки красноватой жидкости. Польшу накрыла чума воровства в продуктовых магазинов, старики стали вести себя как плохие парни», - сетует он.

Эпидемия продуктовых краж началась в Польше несколько месяцев назад, после того, как в октябре прошлого года стоимость месячной потребительской корзины самых дешевых продуктов впервые превысила планку в 200 польских злотых (примерно 3200 рублей).

Из-за дороговизны пенсионеры потеряли возможность приобретать многие продукты, которые они могли позволить себе ранее. «Они не крадут просто так. - продолжает Орловский. – Все, что они берут – это единичные наименования, небольшие по размеру: чаще всего это сливочное масло, сыр, колбаса, сладости, кофе. Люди привыкли пить утром кофе, съедать дольку-другую шоколада. А теперь все это они купить не могут, и могут позволить себе, только если украдут».

Охранники польских продуктовых супермаркетов подтверждают, что если раньше вызывать полицейских, в руки которых они обязаны передавать воришек, им приходилось крайне редко, то теперь – по несколько раз за смену. Один из них рассказал журналистам: «Вот недавно поймали старика на краже пакетика халвы, а вчера – пожилую женщину, она пыталась вынести банку варенья».

Рост продуктовых краж в Польше показывает чрезвычайно высокую динамику. Для сравнения: в 2013 году такие кражи составляли 6,2% от всех преступлений, в 2021-м – уже 26,4%. В то время как за тот же период количество карманных краж, например, упало с 3,4 до 1%.

«Причиной этому стало обнищание общества, - объясняет президент Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич. – Если обычные люди начинают воровать хлеб или сладости, стоимость которых не превышает нескольких злотых, это означает, что они действительно находятся в сложной ситуации. Когда их ловят, они извиняются и говорят, что им просто не на что покупать еду, поскольку лекарства стоят дорого, счета на свет и обогрев выросли, выросла цена за проезд на общественном транспорте… Еще одна причина – высокая инфляция злотого. В декабре прошлого года она составила рекордные 16,6% в годовом исчислении, т.е. за продукты питания каждый поляк заплатил на 20% больше, чем годом ранее. За последний год сахар в Польше подорожал на 50%, мясо птицы – на 49%, молотый кофе – на 33%».

Авторы статьи, опубликованной на польском сайте tokFM.pl, явно жалеют стариков. Журналисты не только в красках рассказали о тяготах сегодняшней жизни многих своих пожилых соотечественников, но и подробно описали причины, приведшие к резкому обнищанию пенсионеров. При этом то ли забыв, то ли преднамеренно умолчав о еще одном немаловажном факторе, приведшем польскую экономику к бедственному положению, и не стали подсчитывать расходы польского бюджета, которые вместо социальных и пенсионных программ широким жестом перенаправляются совсем на другие, не мирные нужды – в казну НАТО и на военную помощь Украине.