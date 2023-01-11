Владимир Путин попросил министра не валять дурака и дал ему месяц. И вот для чего

Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год Фото: REUTERS

Глава страны провел первое в этом году свое большое совещание с правительством. Владимир Путин напомнил министрам, какие задачи он им поставил в прошедшем декабре. В 2022 президент не обращался с посланием к Федеральному собранию, но зато на рядовом Совете по стратегическому развитию час перечислял фронт работ на следующие 12 месяцев.

- Шесть основных направлений работы на текущий год уже обозначили, и я хотел бы сейчас просто напомнить некоторые вещи, - сказал президент в самом начале совещания с правительством.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА

1. «Расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров».

2. «Добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства».

3. «Необходимо существенно увеличить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест».

4. «Системный вопрос – это укрепление финансового суверенитета нашей страны. Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство».

5. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства».

6. «Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии».

ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Отдельно президент упомянул новые регионы. Их сейчас будут включать в общие федеральные нацпроекты развития. Для местных чиновников создадут «показатели эффективности» - ну чтобы они не просто работали, а вполне конкретно улучшали жизнь.

Путин вообще поручил властям быть максимально понятными.

- Чтобы жители знали, что будет построено в их городах и посёлках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, - объяснил глава страны.

НЕ ВАЛЯЙТЕ ДУРАКА!

Первым после президента с большим докладом выступил вице-премьер Денис Мантуров. Он рассказал о планах по возрождению авиапрома и судостроения. До 2030 года будет построено 700 новых самолетов и вертолетов! 260 гражданских кораблей.

Казалось бы, такой оптимистичный рассказ подготовлен. Но Путину он не понравился.

- До-олго-о! – растягивая слово парировал глава страны. - Слишком долго! Предприятия должны понимать перспективы заказа, нанимать людей, расширять производство. Нет заказа даже на 2023 год.

И тут можно было увидеть редкое зрелище для официальных трансляций: как министр спорит с президентом.

– Вообще-то у всех предприятий есть заказы. «Вертолеты России» (государственный холдинг – Ред.) взяли кредит, чтобы запустить всю кооперацию, - начал отвечать Мантуров.

- Денис…, - попытался прервать его президент.

- Мощности сверстаны! – уверенно заявил чиновник.

- Сверстаны, но контрактов нет! Что вы, в самом деле, дурака валяете? Ну что мы пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет – мне директора предприятий говорят! А у вас все сверстано! – недовольно заявил глава страны. - Когда контракты будут?

- В течение квартала…

- Чтобы в течение месяца было все сделано.

- Мы постараемся…

- Не постараемся, а сделайте в течение месяца, - скомандовал президент.

ПОБИЛИ СОВЕТСКИЙ РЕКОРД

Последующие доклады не были столь оживленными. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в прошлом году было поострен 101 млн. квадратов жилья. Это абсолютный рекорд строительства – даже в советское время столько за год не вводили.

Глава Минэкономики Максим Решетников рассказал, что по итогам прошлого года инфляция оказалась ниже 12%. Хотя после начала военной операции прогнозировали гораздо больше.