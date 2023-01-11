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Политика11 января 2023 13:56

Владимир Путин попросил министра не валять дурака и дал ему месяц. И вот для чего

Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год

Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год

Фото: REUTERS

Глава страны провел первое в этом году свое большое совещание с правительством. Владимир Путин напомнил министрам, какие задачи он им поставил в прошедшем декабре. В 2022 президент не обращался с посланием к Федеральному собранию, но зато на рядовом Совете по стратегическому развитию час перечислял фронт работ на следующие 12 месяцев.

- Шесть основных направлений работы на текущий год уже обозначили, и я хотел бы сейчас просто напомнить некоторые вещи, - сказал президент в самом начале совещания с правительством.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА

1. «Расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров».

2. «Добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства».

3. «Необходимо существенно увеличить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест».

4. «Системный вопрос – это укрепление финансового суверенитета нашей страны. Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство».

5. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства».

6. «Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии».

ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Отдельно президент упомянул новые регионы. Их сейчас будут включать в общие федеральные нацпроекты развития. Для местных чиновников создадут «показатели эффективности» - ну чтобы они не просто работали, а вполне конкретно улучшали жизнь.

Путин вообще поручил властям быть максимально понятными.

- Чтобы жители знали, что будет построено в их городах и посёлках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, - объяснил глава страны.

НЕ ВАЛЯЙТЕ ДУРАКА!

Первым после президента с большим докладом выступил вице-премьер Денис Мантуров. Он рассказал о планах по возрождению авиапрома и судостроения. До 2030 года будет построено 700 новых самолетов и вертолетов! 260 гражданских кораблей.

Казалось бы, такой оптимистичный рассказ подготовлен. Но Путину он не понравился.

- До-олго-о! – растягивая слово парировал глава страны. - Слишком долго! Предприятия должны понимать перспективы заказа, нанимать людей, расширять производство. Нет заказа даже на 2023 год.

И тут можно было увидеть редкое зрелище для официальных трансляций: как министр спорит с президентом.

– Вообще-то у всех предприятий есть заказы. «Вертолеты России» (государственный холдинг – Ред.) взяли кредит, чтобы запустить всю кооперацию, - начал отвечать Мантуров.

- Денис…, - попытался прервать его президент.

- Мощности сверстаны! – уверенно заявил чиновник.

- Сверстаны, но контрактов нет! Что вы, в самом деле, дурака валяете? Ну что мы пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет – мне директора предприятий говорят! А у вас все сверстано! – недовольно заявил глава страны. - Когда контракты будут?

- В течение квартала…

- Чтобы в течение месяца было все сделано.

- Мы постараемся…

- Не постараемся, а сделайте в течение месяца, - скомандовал президент.

ПОБИЛИ СОВЕТСКИЙ РЕКОРД

Последующие доклады не были столь оживленными. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в прошлом году было поострен 101 млн. квадратов жилья. Это абсолютный рекорд строительства – даже в советское время столько за год не вводили.

Глава Минэкономики Максим Решетников рассказал, что по итогам прошлого года инфляция оказалась ниже 12%. Хотя после начала военной операции прогнозировали гораздо больше.

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