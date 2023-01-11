Владимир Путин попросил министра не валять дурака и дал ему месяц. И вот для чего

Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год
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Глава страны провел первое в этом году свое большое совещание с правительством. Владимир Путин напомнил министрам, какие задачи он им поставил в прошедшем декабре. В 2022 президент не обращался с посланием к Федеральному собранию, но зато на рядовом Совете по стратегическому развитию час перечислял фронт работ на следующие 12 месяцев.
- Шесть основных направлений работы на текущий год уже обозначили, и я хотел бы сейчас просто напомнить некоторые вещи, - сказал президент в самом начале совещания с правительством.
1. «Расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров».
2. «Добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства».
3. «Необходимо существенно увеличить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест».
4. «Системный вопрос – это укрепление финансового суверенитета нашей страны. Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство».
5. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства».
6. «Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии».
Отдельно президент упомянул новые регионы. Их сейчас будут включать в общие федеральные нацпроекты развития. Для местных чиновников создадут «показатели эффективности» - ну чтобы они не просто работали, а вполне конкретно улучшали жизнь.
Путин вообще поручил властям быть максимально понятными.
- Чтобы жители знали, что будет построено в их городах и посёлках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, - объяснил глава страны.
Первым после президента с большим докладом выступил вице-премьер Денис Мантуров. Он рассказал о планах по возрождению авиапрома и судостроения. До 2030 года будет построено 700 новых самолетов и вертолетов! 260 гражданских кораблей.
Казалось бы, такой оптимистичный рассказ подготовлен. Но Путину он не понравился.
- До-олго-о! – растягивая слово парировал глава страны. - Слишком долго! Предприятия должны понимать перспективы заказа, нанимать людей, расширять производство. Нет заказа даже на 2023 год.
И тут можно было увидеть редкое зрелище для официальных трансляций: как министр спорит с президентом.
– Вообще-то у всех предприятий есть заказы. «Вертолеты России» (государственный холдинг – Ред.) взяли кредит, чтобы запустить всю кооперацию, - начал отвечать Мантуров.
- Денис…, - попытался прервать его президент.
- Мощности сверстаны! – уверенно заявил чиновник.
- Сверстаны, но контрактов нет! Что вы, в самом деле, дурака валяете? Ну что мы пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет – мне директора предприятий говорят! А у вас все сверстано! – недовольно заявил глава страны. - Когда контракты будут?
- В течение квартала…
- Чтобы в течение месяца было все сделано.
- Мы постараемся…
- Не постараемся, а сделайте в течение месяца, - скомандовал президент.
Последующие доклады не были столь оживленными. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в прошлом году было поострен 101 млн. квадратов жилья. Это абсолютный рекорд строительства – даже в советское время столько за год не вводили.
Глава Минэкономики Максим Решетников рассказал, что по итогам прошлого года инфляция оказалась ниже 12%. Хотя после начала военной операции прогнозировали гораздо больше.