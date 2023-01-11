«Не время сейчас фото с Дубаев выкладывать»: что произошло с депутатами, хваставшимися кадрами отпуска в теплых странах

Максим Васильев (слева) выпивал в Мексике, а Денис Долженко (справа) бегал в Дубае

Еще пару лет назад СМИ делали подборки депутатов и политиков на отдыхе в теплых странах на новогодних каникулах. Читатели смотрели, кто-то завидовал, кто-то возмущался. Но в этом году все складывалось по-другому. Еще в декабре «Единая Россия» разработала для депутатов кодекс чести – для тех, кто работает в Госдуме. Там был запрет на посты в неадекватном состоянии, выкладывание публично предметов роскоши, кадров из экзотических путешествий, ресторанов. Федеральные слуги народа не подвели, но оступились несколько их региональных коллег.

Тост из Мексики

Первым под волну народного гнева попал курский депутат областной думы Максим Васильев. На кадрах, которые быстро разлетелись в сети, мужчина поднимает стакан с неким напитком, закусывает креветкой, поздравляет всех с Новым годом, желает своим зрителям много денег и хорошего настроения. До этого шикующий депутат разместил у себя на страничке видео с пробежки в джунглях, но негодование вызвал именно этот ролик – с гастрономическим экстазом.

Видео появилось в социальных сетях, но не на страничке самого депутата. Максим Васильев отреагировал довольно быстро и написал, что делал запись для родных и друзей, в Мексику поехал к родственникам и не собирался хвастаться отпуском прилюдно. А слили видео его бывшие друзья из недружественной страны.

-Я буду добиваться от правоохранительных органов работы по этому вопросу, ролик был украден, вышел в сеть совсем в другом контексте. Видео я снимал шуточное, это просто древний мексиканский тост, - объяснил Максим Васильев.

Еще раньше на видео отреагировал местный губернатор Роман Старовойт, который ничего смешного в снятом ролике не увидел. Он подчеркнул, что работа и жизнь в приграничном регионе накладывает дополнительные ограничения к работе и поведению всех органов власти. Но наказать депутата губернатор не смог, он отметил, что это прерогатива руководства Думы.

Вскоре выяснилось, что сам депутат беспартийный, но вот его жена Светлана Васильева - депутат от «Единой России» в городском собрании. На многодетную семью – а у Васильевых трое детей, с одним из них Светлана сейчас в декретном отпуске – обрушился шквал негатива.

- Я критику в свой адрес принимаю, и поступок свой не считаю правильным. Но и травлю в наш адрес не приемлю. Моей жены даже рядом со мной не было, она в декретном отпуске, и сейчас испытывает проблемы с кормлением ребенка от стресса и негатива, который на нее свалился ни за что. Люди совершают ошибки, отвечают за них, но угрожать это не слишком правильно, - отметил депутат.

В любом случае, скорее всего из депутатов и Максиму, и Светлане придется уйти. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал супругов за отдых в Мексике и предложил им сложить полномочия. А глава города Курск Игорь Куцак анонсировал, что с женщиной будет разбираться специальная комиссия «Единой России».

Дубайский спортсмен

Не успел отгреметь мексиканский скандал, как на теплом фото попался еще один депутат – теперь из Вологды. Денис Долженко, депутат областного Заксобрания, также беспартийный, но являющийся членом фракции «Единой России», выложил фото в бейсболке на фоне дубайских небоскребов. Цель у народного избранника была благая – он тоже в шуточном стиле рассказал, что вот таким образом – отправившись в теплые края – утеплился, чтобы продолжать заниматься спортом, потому что по морозу бегать сложно.

Но не все люди шутку поняли. Хотя многие подписчики сначала и лайкали пост, писали депутату хорошие пожелания – Денис в регионе известен как спортсмен, пропагандирующий здоровый образ жизни. Но затем многие все же депутата осудили:

- Не время сейчас фото из Дубаев выкладывать, наши ребята на СВО бьются за Родину, а тут такое, - писали комментаторы. И даже сравнивали депутата с учителями, которым общественное мнение тоже запрещает демонстрировать свою личную жизнь. Интересно, но из комментариев создалось даже впечатление, что осуждают депутата не за поездку, а за фото. Сам Долженко отметил, что многие негативные фото поступали со страниц только с одним фото, почти без друзей.

Сам Денис с критикой не согласился, продолжил общаться с подписчиками на странице объясняя, что не имел ввиду ничего плохого. Также он уточнил, что депутатам до этого не выдавались реомендации, куда можно ездить и не было запретов на размещение фото из поездок (признаков роскоши на снимке нет).

- Мое хобби спорт, я развиваю массовый спорт в регионе, провел не одно спортивное мероприятие, имею за это даже благодарность губернатора, и не был готов к такой реакции на обычное спортивное фото. Что касается стоимости, недавно одно наше СМИ провело анализ, что съездить на вотчину Деда Мороза дороже, чем за границу, - объяснил журналисту сайта kp.ru депутат.

Но, вероятно, и он не сможет продолжить свою работу на депутатском поприще. На фото из Дубая отреагировал председатель партии «Единая Россиия» Андрей Турчак.

- Сегодня все мы делаем свой выбор - с кем быть и кем быть, что делать или не делать. Непростые времена рождают сильных людей. Таких как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место, - написал он. И отметил, что депутат будет лишен партбилета.

Сам Денис уже парировал – мол, у меня билета и не было... Но в местной фракции партии в Заксобрании уже высказали готовность сделать свои выводы и проводить этическое расследование.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Депутаты должны меняться ровно настолько, насколько требуют этого от своих избирателей»

Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики

- Политическая элита должна меняться ровно настолько, насколько она требует это от своих избирателей. Если они просят народ затягивать пояса, то они должны это делать и сами, а не жировать и не демонстрировать богатую жизнь.

Депутат может быть богатым человеком, от него никуда не денутся его накопления. Если он уже был миллионером, то что же теперь, показательно есть кашу и купить дом в деревне? Это тоже будет воспринято плохо. Но любой депутат - это пример того, как он хочет, чтобы вели себя и жили его избиратели. Он должен отвечать представлениям людей о себе. Напомню, что Сталин этим и занимался. Он ходил в одной гимнастерке и спал в рабочем кабинете. На самом деле такого не было, он любил закатывать пиры. Но в газетах про это не писали и люди жили с мифом о том, что он такой же, как они.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Алексей Зверев поздравил жителей Волгограда с праздником Фото: с личной страницы в соцсети.

Волгоградский депутат городской Думы Алексей Зверев поздравил жителей города и региона с Новым годом, взяв кролика за шкирку. Символ года не двигался и почти не моргал. Видео также стало вирусным, зрители подшучивали над гигантским кроликом и строили предположения, каким же будет год с таким символом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Два региональных депутата, засветившие кадры своего заграничного отдыха, все же скорее исключение, чем правило. После начала спецоперации России многие народные избранники показали себя совсем с другой стороны, отправившись помогать людям Донбасса и нашим бойцам - на передовой и в тылу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов одним из первых отправился служить в зону спецоперации – буквально через два дня после объявленной частичной мобилизации. Милонов служит артнаводчиком и имеет позывной Густав.

Сам пришел в военкомат и зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он хирург-онколог, и служит не в окопе, а с хирургическим скальпелем.

Депутат Госдумы Сергей Сокол уже отслужил один срок по контракту и принял решение продолжать – перезаключить договор на второй и на третий срок.

Не отстают и их коллеги в регионах. В Самарской области в первый же день мобилизации о получении повестки объявил депутат регионального парламента Дмитрий Холин. Сейчас он служит в качестве заместителя командира батальона и старается по мере возможности рассказывать о быте военнослужащих в соцсетях – через помощников.

Также поступил депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков - он служит снайпером и сразу же отправился на сборы. И его коллега из Уфы - Тимур Рямов записался добровольцем в ряды батальона имени Салавата Юлаева.

Отделения «Единой России» по всей стране собирают помощь для военнослужащих – контрактников, мобилизованных, а также для жителей освобожденных территорий. За год в зону СВО отправили сотни тысяч тонн помощи.