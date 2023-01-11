Дмитрий Песков скептически оценил информацию о поставках Турцией боеприпасов Киеву

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

… - Дмитрий Сергеевич, сегодня российские информагентства сообщили о том, что Турция якобы начала поставлять Украине кассетные боеприпасы - еще с ноября 2022-го, - эту непростую тему журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля в среду, 11 января, попутно задал и такой вопрос. - Как бы в Кремле прокомментировали эту информацию – как реальный факт или как провокацию? (В публикациях - ссылки на американские СМИ и на американские же источники. ) И, если это правда, будут ли какие-то меры приниматься, учитывая очень тесные контакты России и Турции, президентов Путина с Эрдоганом?

- Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. - заметил Песков. - Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений.

Поэтому, безусловно, мы всё это внимательно отслеживаем.

Всем хорошо известны поставки «Байрактаров» на Украину из Турции, боеприпасов для «Байрактаров» и так далее…

Турция имеет свои обязательства, она страна – член НАТО, (у Турции) свои двусторонние отношения, нам тоже об этом известно.

Но, одновременно, нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы.

- Понятно. Спасибо.