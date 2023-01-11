Волочкова на Мальдивах выложила фото топлесс и оконфузилась

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мальдивский отпуск Анастасии Волочковой подходит к финалу: совсем скоро она покинет жаркие острова и отправится домой. Балерина ежедневно радовала подписчиков соцсетей снимками в бикини и топлес, но напоследок решила выдать особого горячий контент. На свежих фото Волочкова позирует в воде, прикрыв руками голую грудь. Из одежды на ней только низ от бикини со стразами.

Именно эта деталь туалета и привлекла внимание пользователей сети. Анастасия надела такие крошечные стринги, что они скорее подчеркнули то, что не следует показывать на публике, чем скрыли. Размер трусиков на фото был явно меньше тех, в которых балерина обычно загорает. Так что взорам пользователей предстал пикантный белый белый треугольник на лобке звезды.

Анастасия опубликовала фото в крошечных стрингах. Фото: соцсети.

Видимо, публикуя эти фото, Анастасия готовилась принимать комплименты. Но вместо этого получила шквал критики. «Трусов еще меньше не нашлось?», «Календарь дальнобойщика 96-го года», «Интересно, почему Анастасия вечно на пляже? Неужели номер не оплатила?», «Русская Бритни!», «Даже сценические костюмы певца Валерия Леонтьева не были такими прозрачными, как бикини Анастасии», «Настя на пляже, Настя у пальмы, Настя на песке – вечно одно и то же, скучно», - написали в комментариях пользователи Сети.

На Мальдивах Анастасия отдыхает в пятизвездочном отеле. Балерина не преминула похвастаться в соцсетях баснословной стоимостью своего отдыха и отметила, что такие траты ей по карману.

Балерина ежедневно радует подписчиков горячим контентом. Фото: соцсети.

«Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», - заявила Волочкова.

По ее словам, сутки на вилле роскошного курорта обходятся ей в 4 тысячи долларов. Таким образом, за все дни отпуска на островах балерина потратит около 5 миллионов рублей, и это без учета стоимости авиабилетов.

Своим злопыхателям артистка отвечает, что всегда много зарабатывала и уже в 18 лет купила квартиру для матери. А в 25 лет Анастасия приобрела квартиру для отца. Сама Волочкова живет в Подмосковье в особняке, площадь которого достигает 850 квадратных метров. В доме есть балетный зал, где она репетирует каждый день по три часа.