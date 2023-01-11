Супермодель 90-х Татьяна Патитц умерла в 56 лет

Она работала с Жаном-Полем Готье и Шанель, сыграла в четырех фильмах и телесериалах Фото: EAST NEWS

Супермодель 90-х Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Она входила в знаменитую шестерку топ-моделей, среди которых Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Неулыбчивую красавицу с синими глазами называли символом европейского шика.

Татьяна Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов. Она навсегда вписала свое имя в историю моды. Ее смерть стала шоком для всех.

Татьяна родилась в Гамбурге в семье эстонки и немца. Позже вместе с семьей переехала в Стокгольм, где в одном из супермаркетов ее заметил агент и предложил контракт. Так началась карьера Патитц. "Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой. В этом была своя привлекательность", - делилась впечатлениями от Патитц редактор американского Vogue.

Она работала с Жаном-Полем Готье и Шанель, сыграла в четырех фильмах и телесериалах. "Я никогда не продавала свою душу. Я не хочу ничего делать ради славы, денег, гламура или чего-то подобного..." - признавалась в одном из интервью эстонско-немецкая красавица.

Татьяна Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме Фото: EAST NEWS

В 2000-е годы Татьяна жила с неким директором по маркетингу, от которого в 2004 году родила сына Джона. Они жили в Малибу. Модель неоднократно говорила, что ребенок стал ее главным источником счастья: "Мой сын - мой источник счастья в жизни. Я хотела бы послать в мир чуткого человека с большим сердцем. Иона всегда должен быть уверен в себе, чтобы оставаться самим собой, воплощать и выражать свое собственное отношение и мнения...".

Патитц была заядлой наездницей. Лошадей она обожала. Научилась ездить верхом в возрасте семи лет. О своей любви к лошадям говорила: "Я занимаюсь верховой ездой с детства. Для меня это означает свободу, связь и преданность делу. Лошади превращают стресс и беспокойство для меня. Они искренние и духовные. Они делают меня счастливой и расслабленной, особенно если я чувствую давление или напряжение. Поверьте, нет лучшего способа смотреть на мир, чем сидя верхом на лошади".

Патитц была вегетарианкой. Она делилась своей философией старения в индустрии красоты, моды и развлечений: "Я горжусь своими морщинами. Стареть - это прекрасно. Вы становитесь мудрее и взрослее. Красота означает быть хорошим человеком, это не только внешность, но и все, что составляет личность".

В свои 50 с хвостиком Патиц выглядела почти так же, как в далеком 1990-м, когда фотограф Питер Линдберг снимал ее для обложки Vogue.