Виктор Бут честно ответил на вопросы про "Оружейного барона", американскую тюрьму и о том, как изменилась Россия за 15 лет

11 января Виктор Бут пришел в студию Радио "Комсомольская правда" и ответил на вопросы наших журналистов и слушателей Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктор Бут. Это имя для всего Запада стало нарицательным. Великим и ужасным, крупнейшим в мире торговцем оружием его представили сначала голливудские сценаристы в фильме «Оружейный барон», а следом и американские журналисты в своих многочисленных публикациях. Таким, согласно обвинительным бумагам, он предстал и перед американским судом. Обвинение просило для Бута пожизненного срока, присяжные признали виновным по всем статьям. Но судья, за которой было последнее слово, вдруг заняла другую позицию. Она назначила Виктору наказание в 25 лет тюрьмы, что американская общественность посчитала слишком мягким приговором. А после выхода на пенсию служительница Фемиды и вовсе заявила, что не дала бы и этого, потому что по сути никаких доказательств вины в деле представлено не было.

Но и 25 лет — это целая жизнь. Власти США уверяли, что Бут отсидит весь свой срок «от звонка до звонка» и ни о каком обмене не может быть и речи. Но он случился-таки. В декабре, спустя почти 15 лет, Виктора обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

11 января Виктор Бут пришел в студию Радио "Комсомольская правда" и ответил на вопросы наших журналистов и слушателей.

"Люди в России стали другие"

Дина Карпицкая:

- Виктор, поздравляем, вы дома! Сколько вы не были в России?

Виктор Бут:

- С 5 марта 2008 года.

Карпицкая.

- То есть 15 лет. Какой вы увидели свою родную страну? Многое изменилось, вы вернулись вообще в другой мир. Сейчас у нас мир цифры, смартфонов, интернета. Вы же в тюрьме не видели всех этих благ, а здесь сразу окунулись во все тяжкие, скажем так.

Бут:

- Знаете, это как прыгнуть из пустыни в океан. Очень интересный опыт. С техникой я уже подружился. А страна наша очень изменилась, и в лучшую сторону. Москва, Санкт-Петербург, трасса между двумя городами, Тверь – это, конечно чудо… Люди стали другие. Пить меньше стали гораздо, больше ценят свою жизнь, свое здоровье. Это колоссальные изменения. Это очень радует.

Александр Гамов:

- Дина, чем меня удивил наш сегодняшний герой, что он знает все имена всех журналистов – и тебя, и Виктора Баранца, наших военкоров Диму Стешина и Сашу Коца. Когда я встречал Виктора Анатольевича, мы с ним подошли внизу к груше уссурийской, поклонились памяти Владимира Сунгоркина.

Бут:

- Случилось так, что с 2013 года посольство подписало меня на «Комсомольскую правду» и «Российскую газету». Это и позволило оставаться в курсе тех новостей. Одно дело – сообщения друзей, когда говоришь по телефону, новости всегда скомканные, а у вас в газете можно что-то прочитать между строчек, можно что-то понять.

"Американская тюрьма построена, чтобы изжить все человеческое"

Гамов:

- Извините, что возвращаем вас в неприятные времена, но расскажите про американскую тюрьму. Что-то вам запало в память американско-тюремное такое?

Бут:

- Конечно запало! А как вы сами думаете? 15 лет и почти два года, которые я провел в Нью-Йорке во время суда, где был самый жесткий режим, который только есть в американской системе. Это полная изоляция, когда ты многие месяцы не видишь вообще никого, кроме тюремщиков. И когда выводят из камеры, тебя держат трое человек, да еще и надевают наручники на руки, на ноги, плюс цепь на шею. Кандалы настоящие. Не хватало только поводка такого с палкой, как для бешеной собаки. Это очень унизительно. Вся система тюремная американская построена так, чтобы изжить все человеческое, чтобы ты озлобился навсегда. Знаете, кто американские тюрьмы строил? Нацисты, которых американцы вывезли после Второй мировой войны. И все их наработки из концлагерей, из опытов над нашими военнопленными, все это применяется до сих пор. Но сейчас для меня это осталось в прошлом, тема закрыта даже эмоционально. Меня не мучают кошмары, я не возвращаюсь к этому каждый раз. Да, был очень негативный опыт, тем не менее, я могу о нем говорить.

Виктор Бут честно ответил на вопросы Фото: Иван МАКЕЕВ

Карпицкая:

- Я много пишу про тюрьмы, в том числе про американские, наслышана всяких ужасов. Даже те, кто отсидел в тайских, африканских, в других каких-то, где тоже все плохо и антисанитария, когда после попадали в американскую, говорили, что «вот это вот жесть, ужас и кошмар». Якобы там чуть ли не кипятком обваривают…Иногда даже не верится.

Бут:

- Да, это было, это есть. Приходишь в душ, а там или жутко горячая вода, либо жутко холодная, и отрегулировать нельзя. И это все делается, видимо, по какому-то специальному расписанию. То же самое с температурой в камере в том же Нью-Йорке. В Америке сейчас даже идет судебный процесс, правозащитники пытаются добиться компенсаций для всех, кто через пенитенциарную систему прошел, кто испытал все эти пытки и унижения.

Карпицкая.

- А как вы не сломались? Все-таки 15 лет…

Бут:

- Что давало силы? Я даже не знаю, как вам это объяснить. Это, видимо, что-то заложено в нашей культуре, в нашем русском народе. Как-то так получилось, что пришлось упереться. И была очень сильная поддержка семьи, конечно.

Гамов:

- О чем вы думали, о чем вспоминали? Кому-то что-то вы должны остались, в хорошем смысле?

Карпицкая:

- Наверное, кто-то из сидельцев вас поддерживал, вы подружились?

Бут:

- Конечно, были приятельские, хорошие отношения со многими американцами. Мы очень о многом говорили. Я сидел в блоке, где политические, такого вот такого уровня были соседи, приятели. Я очень многое узнал о них, об Америке. Даже элементарное – общение с охраной, казалось бы. Во-первых, это тюрьма Мэрион, Южный Иллинойс. Очень консервативная глубинка, которая всегда голосует за республиканцев. Все они сторонники соблюдения 2-й поправки к конституции, за право на ношение оружия. Многие из них параллельно имеют свои фермы, многие из них ветераны, прошли Афганистан, Ирак. Это очень интересный опыт. Даже, наверное, не хватит часа времени, чтобы просто как-то начать об этом рассказывать.

Гамов:

- Как они относились к русскому Буту?

Бут:

- Отношение было, я бы сказал, хорошее, если не сказать – ровное. Конечно, задавали вопросы, много спорили про политику. Многое я им рассказывал, показывал вашу же газету, говорил: вот, смотрите, вы говорите про Бучу, вот что было-то на самом деле. Поймите, люди везде люди, не все же ненавидят Россию, как это сейчас пытаются нам продать это. А делать вывод, что вся Америка – это только Вашингтон или Нью-Йорк, это очень ошибочно. Это только небольшая часть этой огромной и великой страны.

Виктор Бут. Это имя для всего Запада стало нарицательным Фото: Иван МАКЕЕВ

Гамов:

- А вот Алла Юрьевна — Родина (жена — ред.).

Бут:

- Это было самое главное. Именно поддержка любимой женщины, мамы, семьи, брата, друзей, знакомых. Даже незнакомых людей. Вы не поверите, сколько мне писем писала вся страна. И Хабаровск, и Благовещенск, и Калининград. Трудно найти регионы, из которых я не получил бы письмо за эти годы. И каждый раз вот это письмо давало такой прилив сил. И ты упираешься сильнее, знаешь, что, раз тебя помнит Родина, ты не должен просто ломаться. Я очень благодарен всем.

ПРО ОТНОШЕНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ К РОСИИ

Карпицкая:

- Когда вы попали в Америку, про вас там уже был снят фильм голливудский. Книга была написана «Торговец смертью». Вы предстали перед американской общественность уже с определенным амплуа. Насколько я знаю, в Америке к этим фильмам серьезно относятся, в них верят.

Бут:

- Да, даже на суде, когда агентов спецслужб, занимающихся моим делом спрашивали, что они обо мне знают, они отвечали: «Я вот смотрел фильм и читал эту книгу».

Карпицкая:

- Для них это правда жизни

Бут:

- Но опять, правда жизни у нормальных людей другая, чем у тех, которые это пытаются кому-то продать. Понимаете, в Америке даже те американцы, с кем я сидел, или та же охрана, они абсолютно не верят своим каналам, тем же CNN. Самое интересное, что CNN на грани банкротства, его смотрят только в тюрьмах, в аэропортах и домах для престарелых. Можно даже судить по рекламе, которая там идет. Если бы не Трамп, то CNN, наверное, закрылась уже лет 5 назад.

Но они все пытаются что-то сделать, стравить. Как в моем случае сделали эти агенты ДЕА. На мне отработали технологию демонизации. Я был первым. Они проверили: о, работает! Давайте теперь займемся не просто каждым русским, а Россией в целом. Посмотрите, как изменилось даже во всех голливудских фильмах. Еще недавно Россия была такой заброшенной страной, бандиты, шапки-ушанки, водка льется рекой и прочее. А дальше пошла специально спланированная операция по демонизации всего народа России. И сейчас они пытаются сказать, что мы фактически не люди за то, что делаем на Украине. И что мы незаслуженно занимаем нашу историческую территорию, что нас надо поделить на 46 или 36 независимых государств, чтобы мы друг с другом бесконечно воевали, а они бы все это дело контролировали.

Карпицкая:

- Я слушаю вас, и когда вы рассказывали про Америку, и как к вам там неплохо в общем-то относились несмотря ни на что и, понимаю, что мир во всем мире возможен. И дружба наша с американцами. На уровне простых людей все друг друга понимают.

Бут:

- Знаете, удивительно, но американский народ, несмотря на всю эту огромную разницу культурную, языковую и ментальную может нас понять и с нами дружить. И я верю, что когда-то этот момент настанет. Рано или поздно та глубинная Америка, она все-таки возьмет власть в свои руки, поставит нормального президента, который скажет: а чего мы вообще, зачем нам с Россией вообще ссориться, почему мы не можем иметь нормальные отношения? От этого выигрывают все.

Виктор Бут рассказал о том, что бы изменил в сценарии фильма «Оружейный барон» Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРО ЛДПР И ПОЛИТИКУ

Гамов:

- Когда вы вернулись, буквально через несколько дней вступили в ряды ЛДПР, к жириновцам. Как это случилось? И почему ЛДПР? Вас позвали?

Бут:

- Да, позвали. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, ЛДПР помогала все это время. Даже в Таиланде на суде был представитель от ЛДПР, который подходил ко мне: «Виктор, держись, мы сделаем все, чтобы тебя оттуда вытащить». С другой стороны, у нас сейчас страна в таком состоянии, я считаю своим долгом что-то сделать полезного. А ЛДПР, понимаете, Владимир Вольфович Жириновский вырастил молодое поколение однопартийцев, которое очень серьезное, очень патриотичное. Для меня это было удивительно – встретиться со всем активом ЛДПР на слете, с ними пообщаться. Это молодые люди, которые очень мотивированны. И не просто говорят правильные вещи, они живут тем, что они говорят.

Карпицкая:

- Вы же этого не знали до того, как вступить в партию.

Бут:

- Да. И для меня это было хорошим сюрпризом. Я понял, что сделал правильный выбор. В молодежном крыле ЛДПР я вижу очень большую перспективу.

Карпицкая:

- А почему вообще вот вы, Мария Бутина, Константин Ярошенко и все наши известные сидельцы, как возвращаются, сразу в политику?

Бут:

- Потому что за 15 лет у вас накопилась энергия, правильно, которую нужно как-то реализовывать и нужно сделать что-то для родины.

Гамов:

- Позвольте, я задам вопросы от слушателей. Ольга из Севастополя пишет: «А была возможность стать не публичным человеком и отойти от дел?»

Бут:

- Наверное, возможность всегда есть, в любых ситуациях. Но я думаю, что было бы неправильно не использовать свою публичность для помощи нашей могучей и великой Родины.

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ

Про "Оружейного барона"

Гамов:

- Илья Викторович из Владивостока спрашиват: «Когда вы вернетесь к оружейному бизнесу? Старые клиенты писали вам, поздравляли с выходом из тюрьмы? Просили поставить им оружие?»

Бут:

- Я никогда не занимался оружейным бизнесом, такое мнение обо мне — результат работы американской пропаганды. А к транспортному, авиационному бизнесу я бы с удовольствием вернулся. Надо просто время чтобы понять, можно ли войти в одну и ту же реку дважды? А старые клиенты, которые у меня были по авиационному бизнесу, да, звонили, да, поздравляли.

Карпицкая:

- То есть, все это вранье про оружие, про Каддафи, про Анголу, Колумбию? Вот сейчас скажите?

Бут:

- Про Каддафи – да, я работал с Ливией. Да, мы поставляли и обслуживали, и работали именно с авиационной техникой. В Африке мы работали, во многих странах. Я работал очень долгое время в Анголе, многих там тоже знал в свое время. Но то, что американцы пытались сделать из меня оружейного барона – это полностью выдумка, которая не соответствует реальности.

Карпицкая:

- То есть, сценарий фильма – это выдумка?

Бут:

- Если бы они меня хотя бы спросили, то можно было намного интереснее придумать сценарий, а не вот это вот все. Им (голливудским сценаристам — ред.) был заказ конкретный… поймите, что Голливуд – это же фактически отдел в министерстве пропаганды. Есть разнарядка и вот под нее они работают. Они должны промывать публичное мнение американского обывателя и подготовить его к тем событиям, которое будет происходить дальше.

Карпицкая:

- Вот про будущее как раз. Вы говорите, что у вас есть мысли, как изменить здесь, в России, что-то. Но это невозможно без критики. Невозможно все хвалить и этим самым изменить существующую реальность. Я сама, работая в газете 20 лет, прекрасно понимаю, что и моя задача тоже показывать вот эти нарывы общества. И вам придется этим заниматься.

Бут:

- Естественно. Да, надо именно помогать стране.

Карпицкая:

- Вот! И в чем вы видите свою помощь? В каких местах у нас тонко, где может порваться?

Бут:

- Таких мест, наверное, много. И вот даже проведение специальной операции эти места выявило. Так же как и введенные санкции. Есть моменты, о которых нужно говорить, но говорить в конструктивном плане и помогать их решать, а не просто заниматься критиканством. Мне еще рано приходить к конкретным рецептам, нужно время. Нужно понять, нужно вникнуть, с проблемами детально ознакомиться, спросить мнение тех людей, которые в этой системе работают. А потом уже что-то говорить…

Виктор Бут и Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРО СПЕЦОПЕРАЦИЮ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

Гамов:

- Еще вопрос от слушателя: «Как вы относитесь к спецоперации на Украине?»

Бут:

- Как и любой русский человек, патриот родины, я поддерживаю эту операцию. И буду делать все, что в моих силах, чтобы ускорить приближение победы.

Гамов:

- Вы прилетели в Москву, здесь с людьми поговорили. Вы побывали уже в Луганске. Когда я приезжаю в Донбасс, я вижу, что там другие совершенно люди. Вы это поняли?

Бут:

- Конечно. Это самое мое сильное впечатление. После 8 лет, наверное, они пример для нас, как быть патриотами и что такое Россия в большом смысле этого слова. Видите ли, такие события всегда меняет людей. И это естественный процесс. Поэтому то, что происходит сейчас во всем нашем обществе, с одной стороны, такая очистка. А с другой, сплачивание. Посмотрите как у нас весь народ мобилизовался и пытается помочь. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то даже бревна туда отправляет, кто-то отправляет письма. То есть у нас большинство людей встало и поддерживает эту операцию. Страна проснулась. Это всегда было у русского народа, просыпаться именно в моменты, когда это требуется. И вот наш народ проснулся после какой-то спячки, после этих 30 лет непонятного межвременья. Мы начинаем обретать новую Россию. Как шелуха, отпадает ненужное, наносное, то, что мы пытались кого-то имитировать, под кого-то подстраиваться. Теперь мы просто стали сами собой, мы стали опять тем великим русским народом, каким нам всегда и надо было быть.

Гамов:

- Из Пермского края спрашивают: «А как вы относитесь к покинувшим Россию? Как к предателям или как к гражданам?

Бут:

- Вопрос очень многогранный. Я не думаю, что мы всех покинувших должны как-то одной метлой, так сказать, замести в один срамной угол. Нужно понять, какие обстоятельства, что случилось, почему случилось. Те, которые перешли на сторону врага, это другое дело. Те, которые, извините, в это сложное время начинают работать против нас, это третья история. Поэтому здесь надо подходить конкретно.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

ПРО НАДЕЖДУ

Гамов:

- Какую песню вы бы сегодня послушали вместе с нашими радиослушателями?

Бут:

- Наверное, это «Надежда» в исполнении Анны Герман.

Гамов:

- А почему эта песня?

Карпицкая:

- Я думала, вы назовете песню «Гуд бай, Америка».

Бут:

- Вы знаете, в наших классических песнях есть такой скрытый смысл, который не сразу даже понимаешь. Очень глубокий смысл, который открывается в критических ситуациях. Я слушал их в американской тюрьме, они давали много сил, помогали справится…

Песню «Надежда» мы слушали в тишине. На втором куплете, когда зазвучали слова: «...Надо только выучиться ждать, надо быть спокойными и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы…»

…На этих словах на глазах Виктора Бута появились слёзы. Заплакала и ведущая Дина Карпицкая.