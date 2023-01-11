Киев знал, что ВСУ в Соледаре обречены. И пошел на этот кровавый шаг

По версии Киева, в Соледаре все спокойно Фото: EAST NEWS

Пока бойцы ЧВК "Вагнер" ведут уже не штурм, а зачистку Соледара, официальный Киев изо всех сил сдерживается, заявляя: "Все в порядке. Я не обгадился". Мосье Дмитро Кулеба (это уже не фамилия, а диагноз) раздает направо и налево интервью, в которых утверждает, что "единственный вариант, который есть у Путина – проиграть войну". Замминистра обороны Анна Маляр пытается внушить, что ВСУ продолжают удерживать и контролировать Соледар, а "москали" якобы безуспешно его штурмуют. Это на фоне десятков видео от самих украинских военных, бегущих, стонущих, плачущих. Теряющих жизнь в этой бессмысленной для них битве за, как выразился Алексей "Люся" Арестович, городок, не имеющий даже оперативного значения. Хорошо Арестовичу сидеть в студии и вещать про "не имеющий значения городок, которых у нас на только на Донбассе еще штук двадцать, не меньше". Плохо тем тысячам, если не десяткам тысяч, сложившим головы, обороняя такую "мелочь" для стратега "Люси".

Вместе с тем, если судить по логике действий, то в Киеве, несмотря на продолжающиеся еще победные реляции, еще в конце прошлого года прекрасно понимали обреченность украинской армии под Соледаром и Бахмутом. И лучшее тому доказательство – беспрецедентная мобилизация, которая проводится по-тихому, без объявления, но очень частым гребнем вытаскивает на фронт всех, кто попадает в лапы военным патрулям, ведущим настоящие облавы на улицах украинских (пока еще) городов. Тем более, что по новым правилам повестки можно вручать не только по месту жительства, а в абсолютно любом месте, где мужчину призывного возраста заловят в сети военкомата. Причем, зачастую, речь идет уже не о просто повестках, а о буквальном отлове и направлении в военкомат сразу после отлова.

Причем, военкоматы на Украине проявляют настоящие креативность и фантазию в организации этого процесса. В Днепропетровске, например, оцепили все выходы с завода ЮМЗ на улице Рабочая и вылавливали всех, выходящих на улицу. И действительно, "Южмаш" сейчас практически ничего не выпускает так зачем ему рабочие?

В Черновцах военные частым гребнем прошлись по центральному рынку. Украинцы уже примерно понимают, что означает появление военных патрулей вместе с полицейскими, а потому стараются при малейшем подозрении на акцию "Иди в мобилизацию" сделать ноги, вот и в ходе облавы рынок обезмужчинил в рекордные сроки. Но и украинские военные не лыком шиты – около 40 человек им удалось захомутать в свои сети.

В Одессе креатив военкоматчиков зашкалил. Там патрули разъезжают по городу в машинах "Скорой помощи" и, завидев подходящего кандидата, бросаются на него буквально на ходу, не давая автомобилю остановиться при торможении. Просто группы захвата из американских, а теперь еще и российских боевиков. Мобилизованный даже мявкнуть не успевает, как уже примеряет камуфляж и получает автомат (если повезет).

Но самыми изобретательными оказались все-таки военкоматчики украинской столицы. Они использовали в своей работе девушек, если не с пониженной социальной ответственностью, то, во всяком случае, не самого тяжелого поведения. Сразу пять человек повелись на томный взгляд и щедрое предложение "отдохнуть и расслабиться" у феи дома. И удивились, когда с небольшим временным разрывом прибыли к дверям квартиры, где внутри их ждала вовсе не фея, а молодчики в камуфляже, который теперь придется надеть и им самим. А потому что военную хитрость никто не отменял.

Гребут всех, до кого могут дотянуться. Наплевав на бронь и состояние здоровья. Как говорят на смой Украине, Зеленский поставил задачу мобилизовать в армию не менее 100 тысяч человек к весне, при этом за январь и февраль количество мобилизованных должно составить не менее 50 тысяч человек. Естественно, в Офисе президента Украины и в правительстве ничего о таких задачах и планах не объявляют, наоборот, стараются всячески опровергнуть свидетельства мобилизации, но что бы там ни говорили Маляр и Резников, а на улицах своих городов украинцы видят совсем не ту картину, о которой им рассказывают в телемарафоне и Зеленский в ежевечернем видеообращении.

Кладбища на Украине растут быстрее, чем мобилизованных призывают в армию, а мужчины на улицах украинских городов скоро станут музейной редкостью. Зато, по версии Киева, в Соледаре все спокойно. И, что самое парадоксальное в этой ситуации, большинство населения Незалежной верит во все, что им врут Зеленский и компания. И в мыслях они уже идут маршем Перемоги по Красной площади.

P.S. Буквально накануне Зеленский в своем видеообращении заявил, что Соледар дал выиграть время. Но для чего именно, не разъяснил. Неужели для выступления Зеленского в режиме онлайн на церемонии вручения в Голливуде "Золотого глобуса", где он снова попросил денег и вооружений? Сколько тысяч Зеленский закопал за эту возможность? Ничего, он еще больше положит, чтобы выступить на вручении "Оскара".

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