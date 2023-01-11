Анастасия Волочкова надорвала пах бесконечными шпагатами: "Я рыдаю от боли!"

По словам королевы шпагатов, очередное обострение настигло её на курорте Фото: соцсети

Фирменный шпагат Волочковой, который она сама называет национальным достоянием, под угрозой. Как выяснилось, последние пару месяцев балерина мучается воспалением паха и выступает на обезболивающих уколах. И даже на любимые Мальдивские острова Анастасия улетела не забавы ради, а чтобы спрятаться подальше от всех.

По словам королевы шпагатов, очередное обострение настигло её на курорте, когда Волочкова решила наведаться в балетный зал.

Оказалось, боль в паху мучает балерину с самого детства Фото: Соцсети

- Хотела понять, в каком тонусе мои мышцы. И я просто плакала в зале, рыдала от боли, - призналась знаменитость. - Моим связкам очень тяжело. Шпагат - это непростая работа, которая вызывает воспалительный процесс на протяжении всей моей трудовой деятельности. И когда паховая зона начинает воспаляться, это проходит очень долго...

Оказалось, боль в паху мучает балерину с самого детства. Но вместо того, чтобы дозировать нагрузку, она, не щадя промежности, машет ногами в разные стороны, что есть мочи.

- Я не могу потихоньку, я по-волочковски: прихожу в зал и начинаю бомбить по полной программе, - пожаловалась королева шпагатов в разговоре с mk.ru. - Мне больно ходить. Сейчас на Мальдивах я езжу на багги, но это не инвалидная коляска. Немного гуляю, плаваю. Это очень серьезная травма. Поэтому 19 января я прилетаю в Москву и сразу еду в Центр спортивной медицины.

Анастасия Волочкова надорвала пах бесконечными шпагатами Фото: соцсети

При этом на курорте, несмотря на идеальную картинку в соцсетях, Волочковой жизнь не в радость. Балерина переживает за ближайшие спектакли, назначенные на февраль, и от тоски почти перестала есть: ее дневной рацион - "пара вареных яиц без желтков", отчего Волочкова стремительно худеет.