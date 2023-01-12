Военная спецоперация на Украине 12 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назначил начальника генштаба Валерия Герасимова Командующим Объединенной группировкой войск. Заместителями Герасимова, помимо Сергея Суровикина, стали командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в ДНР.

В Минобороны РФ заявили, что Соледар блокирован с севера и юга российскими войсками.

Командир спецназа «Ахмат» заявил о зачистке Соледара от подразделений ВСУ. К утру четверга можно будет констатировать взятие города под полный контроль, считает Алаудинов.

Бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы сообщил об освобождении Соледара.

Четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной.

Военные пилоты Украины назвали «чертовски опасной» русскую ракету класса «воздух-воздух» R-37M. Эта ракета осложнила полеты для украинских ВВС.