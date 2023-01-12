Пропавшая звезда "Сватов" Татьяна Кравченко высказалась о своем алкоголизме

Фото: кадр из фильма

Нешуточный скандал с Татьяной Кравченко не утихает уже неделю. 4 января звезда "Сватов" должна была играть спектакль в Санкт-Петербурге, однако внезапно пропала. Тревогу забил партнер артистки Станислав Садальский. Он даже предложил выбить дверь ее квартиры, а потом и вовсе заявил об алкоголизме коллеги. Однако руководитель Ленкома Марк Варшавер быстро осадил Садальского. А теперь гневной отповедью разразилась и Татьяна Эдуардовна.

Татьяна Кравченко пришла в ужас от заявлений Станислава Садальского о ее алкоголизме. Она решила ответить актеру, а также тем, кто вылил на нее ушат помоев. По ее словам, она не вышла на сцену с Садальским в антрепризном спектакле сознательно.

Причиной столь резкого решения знаменитости стали слова Станислава. "Сначала увидела новогодний текст артиста Садальского о том, что актрису нашего театра Александру Захарову уволили. Потом другой оскорбительный бред о руководителе Ленкома, которого я знаю и уважаю больше 40 лет. Как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?", - пояснила 69-летняя Кравченко.

Она уточнила, что дальнейшие поступки Садальского лишь подтвердили правильность ее решения. "Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. В Ленкоме это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись немедленно... Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня", - цитирует ее сайт mk.ru.

Напомним, Кравченко, которая сорвала спектакль, спешно заменили Зоей Буряк. Садальский три дня подряд поливал помоями Татьяну Эдуардовну. По его словам, она не смогла отойти от алкогольных возлияний, поэтому и не вышла на сцену. "Алкоголь помутил разум великой артистке", - заявил он и назвал ее поступок "позором".

При этом, к слову, 5 января Кравченко уже играла в другом спектакле. Александр Панкратов-Черный, который в тот день вышел с ней на сцену, назвал Садальского хулиганом и скандалистом. А слова об алкогольных возлияниях - клеветой.

В свою очередь, Варшавер тоже поспешил заступиться за актрису, назвав обвинения Садальского, "ложью чистой воды" и пообещал подать на актера в суд. "Почему он такие оскорбления допускает в адрес великой актрисы? Зависть!", - сказал директор Ленкома.

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