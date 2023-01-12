Стоит ли учить китайский вместо английского: Коснётся ли «поворот России на Восток» уроков иностранного языка?

Изучение одного иностранного языка остаётся обязательным. Но вот какого? Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

АНГЛИЙСКИЙ: ВЫБОР ПО УМОЛЧАНИЮ

У нескольких поколений россиян в школе выбор иностранного языка был простым: английский! Иногда - французский или немецкий. У нынешних школьников вариантов больше. Даже при том, что с этого учебного года Министерство просвещения отменило обязательные уроки второго иностранного языка.

Однако изучение одного иностранного языка остаётся обязательным. Но вот какого? Пока вовсе без изменений: из почти 90 тысяч выпускников, сдававших в 2022 году ЕГЭ по иностранному языку (это экзамен по выбору), 87 тысяч предпочли английский. На четыре других языках - немецкий, французский, испанский и китайский - отважились лишь 2,5 тысячи подростков, констатируют в Рособрнадзоре. Других вариантов пока не предусмотрено - ЕГЭ по арабскому или японскому не сдать при всем желании.

Но не только в желании дело. Далеко в каждом учебном заведении, особенно в регионах, предложат уроки китайского или испанского. Английский остаётся выбором по умолчанию.

А что актуально ли это? Может, пора переходить на китайский? Учитывая все более тесные связи России с Поднебесной и впечатляющий экономический потенциал нашего соседа? Самый мудрый ответ на этот вопрос звучит, пожалуй, так: да, китайский учить полезно. Но прекращать изучать английский при этом не стоит. И это касается не только школьников, но и студентов, и взрослых, записывающихся на курсы иностранных языков. Английский завоевывал место главного языка международного общения не одну сотню лет. И вряд ли быстро сдаст свои позиции. А вот потесниться действительно может.

Кстати, в Минобре уверяют, что спрос на иностранные языки в вузах а 2022 года не упал. Но и не вырос. Как и в прошлые годы, связанные с ними специальности выбрали более 30 тысяч абитуриентов (у них владение языком будет основной профессией).

КИТАЙСКИЙ: БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Собственно, для многих молодых россиян выбор уже сделан - 22 тысячи студентов сейчас штудируют китайский в 142 вузах страны, отчиталось Министерство науки и высшего образования. Это будущие переводчики, лингвисты, специалисты по международным отношениях. Больше всего смотрящих в сторону Поднебесной - в Санкт-Петербургском госуниверситете, Казанском федеральном университете, Российском университете дружбы народов, Иркутском госуниверситете, Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке и МГУ. В РУДН говорят, что спрос на китайский за последние два года вырос на 40% (в том числе у будущих инженеров и юристов), а в Дальневосточном федеральном университете - в 2,5 раза.

Вузы открывают и особые курсы, нацеленные на сотрудничество с Китаем. К примеру, Финансовый университет при Правительстве РФ вместе с Институтом Дальнего Востока РАН с этого учебного года набрал абитуриентов на новую программу бакалавриата «Международная экономика и торговля с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка». «Разворот России на Восток только тогда станет успешным, когда мы сможем переформатировать нашу систему высшего и среднего образования», - считает руководитель Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев.

В Северном (Арктическом) федеральном университете в Архангельске уже десять лет учат китайскому и открыли совместную учебную программу по нефтегазовому делу с Юйлиньским университетом из КНР.

Правда ли перспективы изучения иероглифов такие впечатляющие? Эксперты рынка труда уверяют, что да. Вакансий для менеджеров по внешнеэкономической деятельности и логистике со знанием китайского с марта 2022 года стало на 60%, судя по данным «Зарплата.ру». В SuperJob добавляют, что нужны также менеджеры по закупкам и продажам, способные вести диалог с партнёрами с востока.

Тут важно, что востребованы не столько переводчики, сколько профессионалы в бизнесе - владеющие при этом китайским. Для многих вакансий в паре с ним обязателен также английский.

Школа Skyeng вместе с социальной сетью TenChat провели масштабное исследование: выяснили, насколько важен сейчас китайский для владельцев и сотрудников российских компаний, а также самозанятых. Результаты убедительные:

- 63% участников назвали китайский самым востребованным иностранным языком в ближайшие несколько лет.

- 29% российских компаний в 2022 году вышли на рынок КНР или планируют это сделать. А партнёров ищут через оптовые B2B-площадки (Alibaba, DHgate) и китайские социальные сети (WeChat, Weibo). Очевидно, что без языка там общаться проблематично.

- 47% руководителей компаний планируют изучать китайский язык сами, обучать сотрудников или нанять новых - со знанием языка Конфуция.

- 42% самозанятых с интересом смотрят в сторону бизнеса с Поднебесной - в основном речь диетолог онлайн-торговле, а также об услугах переводчика и юриста. 36% из них росли работы с КНР готовы штурмовать иероглифы с нуля.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ: МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР

Сейчас много говорят не только о повороте на Восток, но и многополярности мира. Все больше веса, например, у арабских стран - богатых, нефтяных и проявляющим собственную гордость.

Россия развивает сотрудничество не только с Китаем, но и с другими странами БРИКС (Бразилией, Индией, ЮАР).

В мировом масштабе, что любопытно, вовсе не китайский является самым изучаемым восточным языком. Его опережают корейский и японский (см. «Рейтинг»). В российских вузах интерес к ним тоже растёт - а также к тайскому, вьетнамскому и хинди.

Из европейских языков, кроме английского, стоит обратить внимание на испанский - впрочем, и тот, и другой давно перестали быть чисто европейскими, на них говорят на разных континентах. И на испанском уже больше, чем на английском! По данным авторитетного лингвистического ресурса Ethnologue, испанский язык считают родным 475 миллионов жителей Земли. Английский - 373 миллиона. Китайский на первом месте: 920 миллионов носителей, и это лишь его основной вариант, мандарин. Русский, кстати, на седьмом - 147 миллионов говорят на нем с детства.

КСТАТИ

Каждый третий взрослый россиянин считает, что иностранный язык ему вообще ни к чему - ни в жизни, ни в карьере.

При этом 17% работающих граждан не просто уверены, что знания пригодятся, но и активно учат новый язык - сами, на курсах или с частным преподавателем. А 40% хоть и не учат, но подумывают об этом - мол, если бы говорил по-английски, сейчас было бы больше возможностей (все это итоги опроса SuperJob).

И - повод для гордости! Если уж мы берёмся за язык, то основательно и всерьёз. Россияне оказались в пятерке самых прилежных и усердных учеников в мире, рассказали эксперты популярного международного языкового приложения DuoLingo. Лучше нас в этом деле только японцы, белорусы и венгры.

ЦИФРЫ

Научите меня иероглифам

Спрос на услуги репетиторов по разным языкам - едва ли не самый частный показатель, какие из них люди считают полезными. Хотя надо учесть, что речь идёт именно о динамике. Если взять абсолютные цифры, английским все равно занимаются больше.

Китайский - на 114% вырос спрос на уроки с частными преподавателями осенью 2022 года по сравнению с прошлым годом.

Арабский - на 112%.

Корейский - на 98%.

Японский - на 84%.

Испанский - на 53%.

Английский - на 26%.

По данным Авито.Услуги.

ВЫБОР

Какие языки изучают сейчас взрослые россияне

Английский 82%

Испанский 11%

Немецкий 10%

Китайский 6%

Французский 4%

Японский 3%

Итальянский 2%

Другие 5%

…и какие пригодятся детям в будущем, по мнению родителей

Английский 53%

Китайский 28%

Арабский 2%

Французский, немецкий, испанский, японский, итальянский 1%

Никакой 4%

По данным опроса SuperJob.

РЕЙТИНГ

10 самых изучаемых в мире языков; английский, испанский, французский, немецкий, японский, итальянский, корейский, китайский, русский, хинди.

По данным DuoLingo.