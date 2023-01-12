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Общество12 января 2023 4:00

Стоит ли учить китайский вместо английского: Коснётся ли «поворот России на Восток» уроков иностранного языка?

Пора ли взрослым и школьникам менять свои учебные приоритеты вслед за политическими и экономическими событиями? И вместо того, чтоб оттачивать тему «Лондон из э кэпитал оф Грейт Британ» штурмовать китайские иероглифы? Или арабскую вязь?
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Изучение одного иностранного языка остаётся обязательным. Но вот какого?

Изучение одного иностранного языка остаётся обязательным. Но вот какого?

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

АНГЛИЙСКИЙ: ВЫБОР ПО УМОЛЧАНИЮ

У нескольких поколений россиян в школе выбор иностранного языка был простым: английский! Иногда - французский или немецкий. У нынешних школьников вариантов больше. Даже при том, что с этого учебного года Министерство просвещения отменило обязательные уроки второго иностранного языка.

Однако изучение одного иностранного языка остаётся обязательным. Но вот какого? Пока вовсе без изменений: из почти 90 тысяч выпускников, сдававших в 2022 году ЕГЭ по иностранному языку (это экзамен по выбору), 87 тысяч предпочли английский. На четыре других языках - немецкий, французский, испанский и китайский - отважились лишь 2,5 тысячи подростков, констатируют в Рособрнадзоре. Других вариантов пока не предусмотрено - ЕГЭ по арабскому или японскому не сдать при всем желании.

Но не только в желании дело. Далеко в каждом учебном заведении, особенно в регионах, предложат уроки китайского или испанского. Английский остаётся выбором по умолчанию.

А что актуально ли это? Может, пора переходить на китайский? Учитывая все более тесные связи России с Поднебесной и впечатляющий экономический потенциал нашего соседа? Самый мудрый ответ на этот вопрос звучит, пожалуй, так: да, китайский учить полезно. Но прекращать изучать английский при этом не стоит. И это касается не только школьников, но и студентов, и взрослых, записывающихся на курсы иностранных языков. Английский завоевывал место главного языка международного общения не одну сотню лет. И вряд ли быстро сдаст свои позиции. А вот потесниться действительно может.

Кстати, в Минобре уверяют, что спрос на иностранные языки в вузах а 2022 года не упал. Но и не вырос. Как и в прошлые годы, связанные с ними специальности выбрали более 30 тысяч абитуриентов (у них владение языком будет основной профессией).

КИТАЙСКИЙ: БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Собственно, для многих молодых россиян выбор уже сделан - 22 тысячи студентов сейчас штудируют китайский в 142 вузах страны, отчиталось Министерство науки и высшего образования. Это будущие переводчики, лингвисты, специалисты по международным отношениях. Больше всего смотрящих в сторону Поднебесной - в Санкт-Петербургском госуниверситете, Казанском федеральном университете, Российском университете дружбы народов, Иркутском госуниверситете, Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке и МГУ. В РУДН говорят, что спрос на китайский за последние два года вырос на 40% (в том числе у будущих инженеров и юристов), а в Дальневосточном федеральном университете - в 2,5 раза.

Вузы открывают и особые курсы, нацеленные на сотрудничество с Китаем. К примеру, Финансовый университет при Правительстве РФ вместе с Институтом Дальнего Востока РАН с этого учебного года набрал абитуриентов на новую программу бакалавриата «Международная экономика и торговля с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка». «Разворот России на Восток только тогда станет успешным, когда мы сможем переформатировать нашу систему высшего и среднего образования», - считает руководитель Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев.

В Северном (Арктическом) федеральном университете в Архангельске уже десять лет учат китайскому и открыли совместную учебную программу по нефтегазовому делу с Юйлиньским университетом из КНР.

Правда ли перспективы изучения иероглифов такие впечатляющие? Эксперты рынка труда уверяют, что да. Вакансий для менеджеров по внешнеэкономической деятельности и логистике со знанием китайского с марта 2022 года стало на 60%, судя по данным «Зарплата.ру». В SuperJob добавляют, что нужны также менеджеры по закупкам и продажам, способные вести диалог с партнёрами с востока.

Тут важно, что востребованы не столько переводчики, сколько профессионалы в бизнесе - владеющие при этом китайским. Для многих вакансий в паре с ним обязателен также английский.

Школа Skyeng вместе с социальной сетью TenChat провели масштабное исследование: выяснили, насколько важен сейчас китайский для владельцев и сотрудников российских компаний, а также самозанятых. Результаты убедительные:

- 63% участников назвали китайский самым востребованным иностранным языком в ближайшие несколько лет.

- 29% российских компаний в 2022 году вышли на рынок КНР или планируют это сделать. А партнёров ищут через оптовые B2B-площадки (Alibaba, DHgate) и китайские социальные сети (WeChat, Weibo). Очевидно, что без языка там общаться проблематично.

- 47% руководителей компаний планируют изучать китайский язык сами, обучать сотрудников или нанять новых - со знанием языка Конфуция.

- 42% самозанятых с интересом смотрят в сторону бизнеса с Поднебесной - в основном речь диетолог онлайн-торговле, а также об услугах переводчика и юриста. 36% из них росли работы с КНР готовы штурмовать иероглифы с нуля.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ: МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР

Сейчас много говорят не только о повороте на Восток, но и многополярности мира. Все больше веса, например, у арабских стран - богатых, нефтяных и проявляющим собственную гордость.

Россия развивает сотрудничество не только с Китаем, но и с другими странами БРИКС (Бразилией, Индией, ЮАР).

В мировом масштабе, что любопытно, вовсе не китайский является самым изучаемым восточным языком. Его опережают корейский и японский (см. «Рейтинг»). В российских вузах интерес к ним тоже растёт - а также к тайскому, вьетнамскому и хинди.

Из европейских языков, кроме английского, стоит обратить внимание на испанский - впрочем, и тот, и другой давно перестали быть чисто европейскими, на них говорят на разных континентах. И на испанском уже больше, чем на английском! По данным авторитетного лингвистического ресурса Ethnologue, испанский язык считают родным 475 миллионов жителей Земли. Английский - 373 миллиона. Китайский на первом месте: 920 миллионов носителей, и это лишь его основной вариант, мандарин. Русский, кстати, на седьмом - 147 миллионов говорят на нем с детства.

КСТАТИ

Каждый третий взрослый россиянин считает, что иностранный язык ему вообще ни к чему - ни в жизни, ни в карьере.

При этом 17% работающих граждан не просто уверены, что знания пригодятся, но и активно учат новый язык - сами, на курсах или с частным преподавателем. А 40% хоть и не учат, но подумывают об этом - мол, если бы говорил по-английски, сейчас было бы больше возможностей (все это итоги опроса SuperJob).

И - повод для гордости! Если уж мы берёмся за язык, то основательно и всерьёз. Россияне оказались в пятерке самых прилежных и усердных учеников в мире, рассказали эксперты популярного международного языкового приложения DuoLingo. Лучше нас в этом деле только японцы, белорусы и венгры.

ЦИФРЫ

Научите меня иероглифам

Спрос на услуги репетиторов по разным языкам - едва ли не самый частный показатель, какие из них люди считают полезными. Хотя надо учесть, что речь идёт именно о динамике. Если взять абсолютные цифры, английским все равно занимаются больше.

Китайский - на 114% вырос спрос на уроки с частными преподавателями осенью 2022 года по сравнению с прошлым годом.

Арабский - на 112%.

Корейский - на 98%.

Японский - на 84%.

Испанский - на 53%.

Английский - на 26%.

По данным Авито.Услуги.

ВЫБОР

Какие языки изучают сейчас взрослые россияне

Английский 82%

Испанский 11%

Немецкий 10%

Китайский 6%

Французский 4%

Японский 3%

Итальянский 2%

Другие 5%

…и какие пригодятся детям в будущем, по мнению родителей

Английский 53%

Китайский 28%

Арабский 2%

Французский, немецкий, испанский, японский, итальянский 1%

Никакой 4%

По данным опроса SuperJob.

РЕЙТИНГ

10 самых изучаемых в мире языков; английский, испанский, французский, немецкий, японский, итальянский, корейский, китайский, русский, хинди.

По данным DuoLingo.

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