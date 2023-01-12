Киркоров о Зеленском: «Я уже тысячу раз пожалел, что снимался с ним в фильме!»

Артист вспомнил, как снимался фильме «Любовь в большом городе» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Январские деньки многие российские звезды проводят в Дубае. Ведь эта страна одна из немногих, где сейчас рады россиянам.

Прилетел туда с концертом и король эстрады Филипп Киркоров. Артиста пригласили выступить в культовом русском ресторане «Chalet Berezka».

На постройневшего Филиппа Киркорова (артист недавно сделал пластику пресса у хирурга Тимура Хайдарова), понятное дело, пришла посмотреть вся дубайская знать. В зале аншлаг, король не только спел, но и «проехался» по врагам.

Приглашая на сцену свою подругу певицу Волгу Король, Филипп вспомнил, как снимался с этой красоткой и президентом Украины Владимиром Зеленским в фильме «Любовь в большом городе».

- Иди сюда, моя подруга боевая. Сейчас мы споём песню «Роза чайная», которую я когда -то исполнял с Машей Распутиной. Мы тогда с ней предрекли ситуацию с «УЕ», - шутил Киркоров. - В этой песне есть такие слова: «УЕ, ты не слышишь меня, я не слышу тебя!» Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом… не нашей страны. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели (смеется.)!

Напомним: 8 января Владимир Зеленский подписал указ об очередном санкционном списке, куда попали многие российские артисты. Среди запрещенных на Украине артистов оказался и Филипп Киркоров.

В ответ Филипп лишь посмеялся над Зеленским.

- Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности,-написал в своем блоге Киркоров.-Культуру, песни, произведения литературы как тогда, и тем более сейчас, невозможно отменить, пора бы это понять и принять, — высказался Филипп. — К сожалению, это явление cancel culture, как из произведения «Королевства кривых зеркал», искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкции на братских территории его родины, восхваляется на западе.

Мои старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарии , который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя, Зеленский?,- обратился к бывшему коллеге артист.

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