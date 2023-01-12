Кроссовки за 100 долларов и значок с флагом ОАЭ: Павел Дуров встретился с руководством Арабских Эмиратов

Фото: шеф протокола премьера ОАЭ Халифа Саид Сулейман в соцсетях

Основатель Telegram встретился с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Российского миллиардера приняли у себя в гостях премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный принц эмирата. Фотографии со встречи опубликовал в своих соцсетях глава департамента протокола правительства Халифа Саид Сулейман (по совместительству двоюродный брат эмира). Он сопроводил снимки сдержанным комментарием: «Королевская семья приветствует основателя Telegram». Что обсуждалось на встрече, когда она состоялась, не сообщается, как и о том, что стало причиной для ее проведения.

Павел Дуров получил гражданство ОАЭ в 2021 году, а в прошлом году был признан самым богатым бизнесменом Арабских Эмиратов по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов.

Это уже не первая встреча миллиардера с представителями королевской фамилии. В феврале 2021 года Дуров встречался с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом бен Рашид Аль Мактум.

Дуров не балует свет частым появлением, поэтому каждый его выход пристально исследуется. В этот раз многие заметили на лацкане черного пиджака значок - новый логотип ОАЭ, выборы которого состоялись два года назад. Новая эмблема страны стала частью национального бренда на ближайшие полвека. Стилисты считают, что это дань уважения правящей семье Эмиратов.

Фото: шеф протокола премьера ОАЭ Халифа Саид Сулейман в соцсетях

Отдельного внимания удостоились массивные черные кроссовки. С большой вероятностью, это модель Reebok Zig Kinetica 2.5 Ed. Стоимость для такого человека как Павел Дуров несерьезная - от 85 до 130 евро (6300-9600 рублей).

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова оценивает образ российского миллиардера как уместный, но при этом требующий небольших доработок.

- Образ Павла Дурова уместный и адаптированный под ситуацию, выглядело бы заигрыванием, если бы он выбрал для встречи классическое платье. Единственное, что я бы хотела изменить в обрезе Дурова - это добавить акцентный элемент, например, яркий галстук или акцентные кожаные туфли. Кроссовки под костюм уже стали классическим сочетанием, но я в этом случае я бы рекомендовала увеличить длину брюк, чтобы они закрывали хотя бы на 1/4 кроссовки.

По словам дизайнера, снимки со встречи - пример гармоничного взаимодействия двух разных культур.

- Глядя на образы представителей королевской семьи Арабских Эмиратов и Павла Дурова, мы видим пример интеграции двух разных культур, которые несмотря на разные представления о моде, традициях, ценностях и вероисповедании, предлагают тренд на развитие мультикультурализма. Шейхи сидят в традиционных белых одеяниях и сандалиях, а Павел Дуров - в костюме и кроссовках - и это все сводится к тенденции удобного взаимодействия, что так важно на переговорах такого уровня, - подчеркнула Анна Скороходова.