Умерла немецкая супермодель с русским именем Татьяна Патитц

Татьяна Патитц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая супермодель, звезда 90-х, Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56 лет.

Патитц, родившаяся в немецком Гамбурге, переехала вместе с родителями в Швецию, где и приняла участие в конкурсе моделей. Позже она перебралась в США.

Датой начала ее карьеры считается 1983 год, а уже в 1985 фотография немецкой манекенщицы с непривычным для западных читателей именем украсила обложку британского глянцевого журнала Vogue. По мнению знатоков, Патитц была моделью уровня «большой шестерки»: Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс.

Татьяна Патитц в 1996 г. Фото: EAST NEWS

– Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой – и в этом была своя привлекательность, – отзывалось о Патитц руководство Vogue.

Патитц работала с такими признанными мастерами глянцевой фотографии как Патрик Демаршелье, Питер Линдберг, Херб Ритц и рядом других. Сотрудничала с брендом Chanel и Жаном-Полем Готье.

Причиной смерти бывшей супермодели стал рак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примечательно, что после взлета Патитц интерес к ней не пропал, и в 2000-х она, пожалуй, была не менее востребована, чем в 90-х. Она также снялась в нескольких фильмах, сериалах и клипах. При этом никогда не исчезала из поля зрения публики и до последних дней выходила на подиум и снималась для модных журналов.

По словам агента модели Корин Николас, причиной смерти Татьяны Патитц стало онкологическое заболевание молочных желез.