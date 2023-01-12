Нурсултан Назарбаев лишен титула лидера нации

Нурсултан Назарбаев больше не елбасы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд Казахстана принял решение признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан», благодаря которому первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев был провозглашён лидером нации (елбасы).

Назарбаев был президентом Казахстана рекордные 28 лет. И покинул президентский пост в 2019 году. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.

В пояснении к принятому решению говорится, что «в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения закона «О первом Президенте Республики Казахстан» в действующем праве Республики Казахстан. И поэтому закон становится недействующим».

Закон «О первом Президенте Республики Казахстан» был принят в 2000 году, он несколько раз дорабатывался.

Его отмена не стала неожиданностью: ранее спикер мажлиса (нижней палаты казахского парламента) Ерлан Кошанов сообщал о планах пересмотреть действие этого закона, наделявшего Назарбаева рядом привилегий и полномочий.