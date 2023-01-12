Когда начнется и чем закончится война между Китаем и США: результаты исследования не понравятся Вашингтону

Истребитель ВВС Тайваня "Мираж-2000" перед началом тренировочного полета. Фото: REUTERS

Китай 24 раза пытался захватить Тайвань, но безуспешно. Тайваньская доблестная армия, при поддержке славных вооруженных сил США, почти всегда умела дать отпор агрессору…

Примерно так можно изложить главный смысл доклада, опубликованного американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), о котором рассказало арабское издание Al Jazeera.

Американские военные эксперты проработали аж 24 различных сценария вторжения Китая на остров в 2026 году. И в большинстве из них Народно-освободительная армия Китая (НОАК) терпела поражение от свободолюбивого народа Тайваня. Именно его решимость сражаться отмечается в докладе как решающий фактор победы.

Но для виктории над Пекином кроме решающего фактора нужны еще три, отмечается в докладе. Во-первых, США должны прийти на помощь Тайваню в первые же дни после начала боевых действий и использовать весь спектр своих возможностей. Иначе есть риск, что китайцы сумеют создать на острове сильнейший плацдарм. Во-вторых, американцы должны использовать свои базы в Японии, без которых истребительная авиация США не сможет эффективно участвовать в войне. Честно говоря, тут аналитики немного удивили - а разве воевать в этом регионе Вашингтон может и без своего японского военного кулака? И, в-третьих, у США должно быть достаточно противокорабельных ракет воздушного базирования большой дальности, чтобы быстро нанести массированный удар по китайскому флоту.

Современная китайская бронетехника на военном параде в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское вторжение, обнаружили аналитики из CSIS в ходе своих военных игр, всегда начиналось с бомбардировок, которые уничтожали военно-морской и военно-воздушные силы Тайваня в первые часы боевых действий. Затем китайский флот окружал остров, десятки тысяч солдат пересекали Тайваньский пролив на военно-десантных кораблях и высаживались на плацдарм.

Так что победа над Китаем дастся нелегко. Сам «агрессор», конечно же, понесет «ужасные потери: более 100 военных кораблей и десятки тысяч солдат убитыми, ранеными или взятыми в плен. Размах военного поражения НОАК, не сдерживают своих фантазий докладчики из CSIS, «может поставить под угрозу власть Коммунистической партии Китая».

Но в битве за Тайвань достанется всем. По прикидкам авторов доклада, США могут потерять сотни самолетов, два авианосца и до двух десятков других кораблей. Будут разрушены американские базы на Гуаме. Экономике Тайваня был нанесен значительный ущерб. Япония тоже ощутит серьезные потери.

И вот тут аналитики делают неожиданный, на первый взгляд, кульбит. Да, мы победим, не сомневаются они, но тут же называют эту победу… «пирровой». И объясняют: в долгосрочной перспективе США могут пострадать больше, чем «побежденные» китайцы - из-за ущерба глобальному доминированию Вашингтона в мире. «Другие страны, - следует разъяснение, - например, Россия, Северная Корея или Иран, могут воспользоваться отвлечением внимания США для реализации своих планов». И как тогда ослабленная армия США сможет поддерживать баланс сил в Европе или на Ближнем Востоке?

Короче, хоть победа нам и обеспечена, но лучше до нее не доводить. А для этого надо войны вообще избежать. Вопрос - как? Ради этого, похоже, и старались аналитики CSIS. Помните банальное: хочешь мира… Чтобы войны за Тайвань не случилось, США и их союзники, открывают Америку авторы доклада, должны - конечно же! - усилить военное сдерживание. А это, в первую очередь означает укрепить существующие военные базы и искать возможности новых вариантов базирования. И обязательно увеличить арсенал ракет большой дальности, особенно противокорабельных, поскольку запасы некоторых из них критически малы…

Попутно даются рекомендации и Тайваню, как ему крепить мощь своих вооруженных сил, которых ждет славное будущее. Но это уже так, на обочине.

Главное обозначено: до войны доводить не надо, потому что она может истончить американскую военную мощь, необходимую для удержания мировой гегемонии, а вот увеличивать военное присутствие по миру и наращивать военный потенциал США - самое то, что надо. «Управляемый хаос» в Вашингтоне никто не отменял, а чтобы следить за ним, нужны силовые ресурсы.

Можно пытаться поспорить с авторами доклада, но это будет диалог «через стенку» - они делали его не для того, чтобы выслушать возможных оппонентов, а чтобы обосновать решения, которые должны быть приняты. Но нельзя не удержаться от двух замечаний.

Первое. Почему вдруг Китай нападет на Тайвань в 2026 году? Да, Вашингтон в последнее время загадочными подчас устами своего президента сильно замутил вопрос, следует ли он принципу «одного Китая», не признавая за Тайбэем право объявить себя суверенной страной? То Байден промурлычет, что США будут военной силой защищать Тайвань, то опять что-то о том, что признавать его суверенитет не собирается. Но аналитики CSIS очевидно игнорируют политический контекст событий на острове: на последних местных выборах победу одержала партия Гоминдан, которая с Пекином собирается поладить. Если она победит и на президентских выборах в следующем году, то остров может благополучно дрейфовать, без всяких войн, к уже проверенной формуле «две системы - одна страна».

Ну и конечно же, политико-психологическое прочтение аналитики от CSIS: сколько мы вариантов ни проигрывали, «агрессор» всегда терпит поражение. Цена победы, правда, чувствительна… Но мы вас без помощи не оставим, хотя сами пока постоим в стороне. Одним словом: пилите, Шура, пилите… Или, как сказано в докладе, «Если Тайвань сдастся до того, как задействуют свои силы США, все остальное бесполезно».