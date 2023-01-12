«Леня Голубков» из «МММ» женился на длинноногой красавице

Леня Голубков. Фото: Личный архив

«Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки…», - напевал актер Владимир Пермяков (известный, как Леня Голубков из рекламы пирамиды Мавроди «МММ»). И вдруг звонит: «Вы про меня писали, приглашаю вас на свою свадьбу». Шутки шутками, а сегодня он реально, не понарошку ведет в загс свою избранницу. Я, конечно, знала, что у актера есть любимая женщина. И об этом первой Владимир рассказал KP.RU. Но почему-то думала, что до загса они не дойдут. А вот как!

- Мы знаем друг друга с Володей шесть лет. У нас был «гостевой брак». Раз решили быть вместе, то захотелось все по-человечески: узаконить отношения, - рассказала KP.RU новая жена Пермякова актриса Ольга Петрова. - Хотели расписаться красиво, 30 декабря, в день столетия СССР. Мы же «родом из СССР». Подали заявление в декабре, чтобы нас расписали 30 декабря, но опоздали на два дня. Никто не стал нарушать правила, законы. Нам сказали, что надо было подавать за месяц, мы не вписались. Ну, накануне Старого Нового года – тоже симпатично. 13-го мы не рискнули... Когда нам сказали, что сейчас 70 процентов людей брак оформляют в виртуальных плоскостях, пишут в Госуслуги, регистрируются в МФЦ и прочее – ну, это их личное дело. Но мне такое не кажется серьезным. Я не очень люблю всю эту цифровизацию, виртуальность. И не потому, что я это не могу. Мы не архаичные, просто мы «родом из СССР», и я знаю, какая это прелесть – живое общение. Дружить семьями, общаться. Я помню свое детство, юность. Часто в пионерлагерях была и летом, и зимой. Как там шишками бросались, вся эта веселая пора. Как здорово, кода люди общаются живьем, а не в смартфонах сидят. И я предложила выйти на ВДНХ, красивейшая, отреставрированная. И там есть Дворец бракосочетания. Это красота неимоверная. Там и распишемся! Большинство виртуально регистрируются, а мы захотели добавить в тот маленький процент как бы архаичных, и себя. Ну, напишите хоть, что по старинке мы решили расписаться. Хотя на старых мы тоже не похожи. За нами люди и постарше не угоняются, еще и рты разевают те, кто помоложе. Потому что мы активные, энергичные, советской закалки. Два таких творческих человека. У меня это первый брак. У него - третий.

- Четвертый! – добавляет Пермяков.

- Как четвертый?! Вова, я этого не знала! Вообще я думала, у него это будет второй брак. В загсе узнала, что третий. Сейчас он мне говорит, четвертый. Владимир Сергеевич, я вас боюсь! (хохочет). Спасибо за поздравления! Будьте здоровы!

Ольга Петрова. Фото: Личный архив

Владимир Пермяков под символический Марш Мендельсона сегодня в 15 часов наденет непростое украшение на безымянный палец актрисе Ольге Петровой. «Оля - моя давняя знакомая. Познакомились на съёмках фильма. Встречались, потом расстались на несколько лет. И я был один, без женщины. А в прошлом году встретились и поняли, что жить друг без друга не можем. Пришли к пониманию, что надо узаконить отношения, так Оля захотела. И я ее поддержал, это правильно», - говорит актер.

С Ольгой они вместе и в жизни, и на сцене. Создали дуэт «Привет из 90-х» и поют хиты того времени. Актриса любит представляться сценическим именем - Ольга Мюнхгаузен.

Две первые жены у Пермякова были в родном Канске. Говорит, что они не поддерживали его творческих порывов, заставляли идти на стройку. Оба эти коротких брака называет неудачными. Считает, что с третьей женой Наташей Ремизовой, журналисткой новостного агентства, были по-настоящему счастливы. Причем, к третьему браку он уже получил известность как Леня Голубков. Наташа Ремизова у него и интервью брала как у знаменитости из телерекламы. Когда же после распада «МММ» пошли нападки на Пермякова, мол, зачем обманывал народ, зазывая нести деньги, именно Наташа успокаивала и не дала разочароваться. «Порой такое отчаяние охватывало. Остался без денег, многие отвернулись, хотел руки на себя наложить, а Наташа тогда стала моим спасением», - считает исполнитель Лени Голубкова. Правда, жениться после двух неудачных браков не планировал, но дама сердца настояла. «Год прожили с ней гражданским браком, потом она звонит мне и говорит: «Володя, сегодня год как мы с тобой встретились, но ничего не изменилось. Я тебя отпускаю на все четыре стороны». Я ей: «Натали, но мы же с тобой друзья». Она говорит: «Володя, с друзьями не спят». И положила трубку. У меня внутри екнуло. Не удержался, где-то, наверное, через полгода сделал ей предложение. Мы поженились 24 мая в 1996 году и в официальном браке прожили почти год», - рассказывал KP.RU Владимир. К несчастью, Наташа заболела гриппом, пошло воспаление легких и отек, умерла.

Каждый раз в самые трудные периоды жизни, как считает Пермяков, бог посылает ему хорошую женщину. Последние годы, признается, приходилось несладко. Из-за пандемии и боевых действий на Украине работы совсем стало мало. «Но вот появилась Оля, придумала наш дуэт, вдохновила, и словно открылось второе дыхание. Так и не заметили, как в работе прикипели друг к другу. И сейчас у нас все идет по восходящей, нас стали часто звать выступить. Вот и 13-го января у нас будет выступление, сразу после свадьбы. Мы счастливы и строим планы на будущее».