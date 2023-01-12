СК России: уничтожением Мариуполя полк «Азов»* занимался по указанию Киева

Накануне Дня образования Следственного комитета России (отмечается 15 января) председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба.

Оно не первое и не последнее. В новых регионах России в сформированных управлениях специальная группа следователей занимается раскрытием преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Участники совещания регулярно докладывают главе ведомства актуальную информацию.

Так, из показаний одного из задержанных следует: «Я осознавал, что наш расчет может наносить удары не только по противнику, но и по гражданским объектам инфраструктуры, а также жертвами наших обстрелов могли стать гражданские лица. Но мы относились к этому безразлично». А вот другой военнослужащий полка «Азов»* разоткровенничался: «Убивать людей — это не проблема для меня, тем более русских».

В ходе расследования уголовных дел о военных преступлениях украинских националистов в Мариуполе следствием изучены материалы с документов, телефонов и жестких дисков компьютеров, что были обнаружены в районах боевых действий на территории города.

Из содержания этих документов и анализа показаний допрошенных лиц следует, что командир отдельного отряда спецназначения «Азов»* лично докладывал оперативную обстановку и ход боевых действий высшему военно-политическому руководству Украины. И от них же поступали преступные приказы держать оборону города любыми, даже запрещенными методами и средствами.

Следователи СК России продолжают выявлять и документировать факты участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников. Так, из показаний одного из военнопленных следует, что на полигоне Николаева находились инструкторы из Канады, которые принимали участие в обучении украинских военнослужащих. Также согласно показаниям другого военнопленного еще в 2021 году военной подготовкой его сослуживцев занимались инструкторы из Великобритании, которые обучали правилам ведения боевых действий, в том числе различным тактическим приемам.

Отдельно главе ведомства доложены предварительные результаты расследования уголовного дела по факту гибели в Донецке заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) Евгения Рыбакова. Заслушав доклады подчиненных, Бастрыкин потребовал усилить меры безопасности при нахождении офицеров ведомства в зоне проведения СВО.

По итогам совещания Председатель Следственного комитета дал ряд указаний и обозначил сроки их исполнения.

В заключительной части мероприятия А.И. Бастрыкин наградил сотрудников различных подразделений СК России ведомственными медалями, отметив высокие профессиональные качества офицеров ведомства и поблагодарив их за отвагу при выполнении служебного долга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участники совещания обсудили вопросы организации работы вновь созданных следственных управлений на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев подчеркнул значимость этой деятельности и необходимость личного участия в ней руководителей территориальных следственных подразделений.

Следственному комитету удалось по обращениям граждан установить местонахождение 85 без вести пропавших в зоне проведения СВО. Одновременно А.И. Бастрыкину доложено о мерах по созданию базы данных ДНК неопознанных мирных жителей, чьи тела были обнаружены после освобождения города Мариуполя и иных населенных пунктов Донбасса и захоронены в безымянных могилах. Данная мера в первую очередь будет способствовать идентификации личностей погибших и установлению обстоятельств совершенных в отношении них преступлений. В целях реализации данной задачи сформирована рабочая группа, куда вошли следователи, эксперты СЭЦ и криминалисты ГУК, которые приступили к работе в этом направлении.

Также продолжается деятельность по розыску военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Всего на сегодняшний день установлено местонахождение 133 военнослужащих.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ