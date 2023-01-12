Михаил Дегтярев: «Первая партия образцов багги уже собрана инженерами Хабаровска»

Испытания баггов на полигонах Восточного военного округа начнутся уже в ближайшее время. Фото: правительство Хабаровского края

Одна из больших задач, которые стоят перед Хабаровским краем – своевременное обеспечение парка грузовых автомобилей и специальной техники новыми единицами, востребованными в разных секторах краевой экономики. Достижению этой цели уже более 10 лет способствует хабаровская компания, занимающаяся в настоящее время производством легких тактических автовездеходов высокой проходимости или попросту багги.

Предприятие в столице Хабаровского края – единственное в своем роде на всей территории Дальнего Востока. Накануне площадку, где осуществляется производство, посетил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, отметивший важность нового направления компании, которая взялась за строительство высокопроходимых вездеходов.

- Сегодня наша главная цель – снабдить армию, которая выполняет задачи специальной военной операции, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому именно здесь, на Дальнем Востоке, создается новый продукт для наших военных. За работу взялась хабаровская компания, чьи инженеры собрали первую партию опытных образцов всего за полтора месяца, - рассказал Михаил Дегтярев.

Первые испытания багги на полигонах Восточного военного округа пройдут уже в ближайшее время, после чего появится ясность относительно возможной модернизации конструкции и работы над запуском серийного производства. По бездорожью такой автомобиль весом в 350 килограмм будет способен достигать скорости в 120 километров в час. Когда все организационные моменты будут улажены, планируется производить до 20 багги ежемесячно.

В дальнейшем изготовленные вездеходы войдут в обиход различных региональных ведомств: охотнадзора, лесоохраны, спасательных служб, комитета рыбного хозяйства. Краевое правительство не остается в стороне, помогая предприятию выполнять поставленные национальные задачи. Так, при поддержке региона, компания недавно стала резидентом ТОР «Хабаровск».

Глава региона с оптимизмом смотрит на скорую популяризацию багги. У жителей будет возможность выбрать название для бренда из предложенных вариантов.

- Номинируем три варианта: Ерофей, Амур и Тигренок. Запустим голосование на интернет-площадке «Голос 27», чтобы именно люди решили, какое имя будут носить наши вездеходы, - заявил Михаил Дегтярев.

Багги – далеко не единственное, что край может предложить для развития оборонной промышленности. В Комсомольске-на-Амуре набирает обороты авиационный завод имени Гагарина, где уже стартовало строительство полностью отечественных суперджетов. На судостроительных заводах края ведутся работы по строительству краболовов, а также корветов и малых ракетных кораблей. Кроме того, на территории Хабаровского края функционирует единственный на Дальнем Востоке патронный завод, расположенный в Амурске.