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Звезды12 января 2023 10:20

Кто такая Анна Линникова, представляющая Россию на конкурсе "Мисс Вселенная 2022"

Стали известны подробности личной жизни российской участницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" Анны Линниковой
Елена ПЕТРОВА
Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова.

Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянка Анна Линникова готовится представить страну на 71-м по счету конкурсе "Мисс Вселенная 2022": в субботу, 14 января (по Москве - в ночь на воскресенье, 15 января) в Новом Орлеане состоится финал масштабного шоу. Победительница получит титул самой красивой женщины мира, бриллиантовую корону, возможность обучаться в США и рекламные контракты с крупнейшими брендами.

Сайт KP.RU рассказывает, кто такая Анна Линникова, каковы ее шансы на конкурсе "Мисс Вселенная", а также показывает фото россиянки, которая может стать будущей "Мисс Вселенная".

АННА ЛИННИКОВА: ВЕС, РОСТ, ВОЗРАСТ, ПАРАМЕТРЫ

Рост – 173 см, вес – 50 кг

Параметры: 85–59-88

Возраст: 22 года (родилась 4 апреля 2000 года).

Анна Линникова после пресс-конференции, посвященной ее участию в 71-ом международном конкурcе "Мисс Вселенная". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анна Линникова после пресс-конференции, посвященной ее участию в 71-ом международном конкурcе "Мисс Вселенная". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АННА ЛИННИКОВА: БИОГРАФИЯ

Анна Линникова родилась в Оренбурге в семья экономиста (мама Наталья Владимировна) и программиста (папа Владислав Петрович). Есть младший брат Егор, который в 2023 году заканчивает 11 класс. Несколько лет назад вся семья переехала в Москву.

Девушка с 16 лет работает моделью, в том числе за границей: Китай, Вьетнам, Япония, Индонезия, Малайзия и др. Свободно владеет английским и французским языками.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После окончания средней школы в Оренбурге Анна Линникова поступила в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, выбрав направление "Реклама и связи с общественностью", однако, в 2022 году сменила факультет и поступила учиться на искусствоведа.

В 2022 году завоевала титул "Мисс Россия". Теперь Анна Линникова представит страну на двух самых престижных конкурсах - "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".

АННА ЛИННИКОВА: ВНЕШНОСТЬ

После победы на конкурсе "Мисс Россия" комментаторы прозвали Анну Линникову "улучшенной копией Натальи Водяновой". Фото Анны Линниковой тоже указывают на это. Сама девушка с этим отчасти согласна.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она мне очень нравится. Это не моя ролевая модель, просто у нас один типаж – бэби фейс, когда взрослая девушка выглядит как ребенок. Этот типаж, кстати, очень любят в Азии, поэтому там у меня всегда было много работы. А девушка, от которой я бы многое хотела почерпнуть, - американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли. Она красивая, умная, смешная, занимается бизнесом, - признавалась Анна Линникова.

АННА ЛИННИКОВА: ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Российская участница "Мисс Вселенная 2022" уверяет, что ее сердце свободно.

- На личном у меня тишина - даже молодого человека нет, - рассказывала Анна Линникова в интервью. - Многие думают: красивая девушка, да еще и с титулом - как к ней подойти? Так никто и не решается познакомиться. И даже в соцсетях мне никто не пишет и не зовет на свидание. А для меня важно, чтобы мужчина сделал первый шаг. Мой мужчина мечты, в первую очередь, ответственный: сказал – сделал. У меня папа такой. Хочу встретить умного, доброго, любящего, который постоянно стремится к чему-то большему. Ну и конечно, мне важно, чтобы человек был со мной одного уровня – финансового, социального. Наравне или выше, чтобы мне было куда стремиться.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

АННА ЛИННИКОВА: ШАНСЫ НА ПОБЕДУ В "МИСС ВСЕЛЕННАЯ 2022"

Россия выигрывала корону конкурса "Мисс Вселенная" один-единственный раз: в 2002 году этот титул получила Оксана Федорова, однако, спустя несколько месяцев отказалась от него ради учебы в России. С тех пор россиянки показывали хорошие результаты лишь в 2010 и 2012 годах, когда Ирина Антоненко вошла в ТОП-15, а Елизавета Голованова - в ТОП-10.

В этом году с учетом политической обстановки эксперты не питают иллюзий.

- С Аней приятно общаться, девушка разбирается в искусстве, знает русскую культуру разных периодов - и домонгольскую, и послемонгольскую, - говорил об Анне Линниковой эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов. - В моделинге с 16 лет, хорошо владеет английским. Это большой плюс, потому что участницы последних лет в большинстве своем даже до 10 сосчитать не могли. Думаю, общий язык с конкурсантками она найдет. А что уж там будет дальше... Мне кажется, ничего. Зато девочка получит опыт перед грядущей поездкой на "Мисс Мира": там, думаю, у нее будет больше шансов.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Среди главных претенденток на корону "Мисс Вселенная 2022" называют представительниц Венесуэлы, Колумбии, Мексики, Перу, Италии, Южной Африки, Таиланда и Вьетнама.

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