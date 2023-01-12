Русофоба Аркадия Бабченко* подали в международный уголовный розыск

Аркадий Бабченко*. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД России объявило в международный уголовный розыск бывшего военкора «Московского комсомольца» Аркадия Бабченко*. Он разыскивается за фейки, которые активно распространяет в сети в передачах «Русофобия на троих» из Чехии.

При этом москвич Бабченко*, у которого в столице осталась жена, дочь занимается ведением различных русофобских блогов, закупает по всей Европе военные грузовики и скорые, которые перегоняет на Украину в районы боевых действий. В Чехии он переподготавливает списанную технику НАТО к боевым действиям: обслуживает, обшивает стальными сетками и броней.

Продолжает мечтать в своих интервью о том, как поедет по Красной площади на танке «Абрамс» с флагом Североатлантического альянса.

- Я не считаю себя гражданином России, хочу чтобы России не существовало, была лишь маленькая Московия, которая бы отдала все ранее ей завоеванные территории, - говорит в одном из последних своих выступлений Бабченко*.

С августа 2017 года Бабченко* жил то в Израиле, то на Украине, работал одно время на телеканале ATR в Киеве. Бежал на Украину в 2018 году после того, как за деньги призывал граждан России к митингам, а также о силовой поддержке операции Киева в Донбассе. В Киеве он инсценировал свою смерть, чтобы привлечь к себе внимание. В 2019 году уехал в Чехию, так как не был доволен избранием Зеленского президентом.

В своих соцсетях Бабченко* объявляет сборы пожертвований для украинской армии, на эти деньги и живет.

*Росфинмониторинг внес Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г.