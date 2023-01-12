Безумное исступление Украины дошло до предела: они хотят молиться Байдену и святому «Джавелину»

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Взаимный подхалимаж на Украине и в США перешел все мыслимые пределы. Вдохновленные экзерсисами президента США Джозефа Байдена, который здоровается с невидимыми собеседниками и путается в направлениях движения под чутким руководством супруги или специально отряженного для этого персонала, и на днях заявившего, что он был агентом Секретной службы в Польше и на Украине, экзальтированные сторонники раскольничьей ПЦУ/СЦУ под руководством предателя Епифания вдруг осознали, что "деду на перфокартах" Джозефу необходим еще один статус, которого не имеет ни один из действующих руководителей государства в мире. И быстренько разместили петицию с ходатайством все тому же Епифанию о причислении 46-го действующего президента США Джозефа Робинетта к лику святых. Ни больше, ни меньше.

От раскольников, безусловно, можно ожидать чего угодно, но причислять к лику святых ныне живущего и действующего главу государства – это все же чересчур даже для них. Несмотря на это, размещенная на днях на ресурсе change.org петиция уже набрала более тысячи сторонников. Байдена предлагается канонизировать в качестве "спасителя Украины". Согласитесь, это вам не пирожные или набережные, названные в честь экс-премьера Великобритании новоиспеченного "козака" Бориса Джонсонюка. Это уже серьезней. Интересно, стало ли сейчас обидно Шольцу, принялся ли названивать Зеленскому Макрон?

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И что самое интересное, Епифаний вполне может поставить вопрос об этом на Синоде, поскольку сам он, хоть и является главой "конфессии" имеет статус митрополита, а одобрить канонизацию своим решением может только патриарх. Тем более, что именно у этих раскольников уже есть в их храмах, простите, местах исполнения культовых мероприятий, "иконы", на которых Степан Бандера и Роман Шухевич (УПА - запрещенная в России экстремистская организация) изображены "святыми", а на своей груди облаченная в камуфляж Богородица вместо младенца Иисуса держит бережно облаченный в пеленки ПТРК Javelin. И у родителей-украинцев в последние годы появилась мода называть своих младенцев Джавелинами, Байрактарами и Хаймарсами.

Но зачем так мелочиться? Не пора ли, как говорилось в популярном фильме "Берегись автомобиля", "замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира"? То есть, говоря напрямую, организовать на Украине еще одну новую православную церковь имени американского католика Джозефа Байдена? Или, на худой конец, присвоить ПЦУ/СЦУ его имя?

Впрочем, из США уже прислали ответный алаверды. Член палаты представителей Конгресса США Джо Уилсон, что удивительно – республиканец, уже предложил установить в Капитолии, где заседает Конгресс США, бюст Владимира Зеленского, президента (пока еще) Украины. И внес резолюцию об этом в повестку заседаний Конгресса. Более того на сайте ведомства появилось поручение Управлению изобразительных искусств приобрести бюст Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей.

Правда, инициатива встретила резкий негатив не только со стороны американских пользователей соцсетей, но и в стенах самого Конгресса США.

- Категорически нет! – отреагировала на предложение коллеги конгрессвумен также от республиканцев Марджори Тейлор Грин. – Мы служим Америке, а не Украине!

И я вот тоже согласен, к чему этот бюст. Там в Капитолии стоит целая шеренга полноценных статуй в полный рост. Бюст – это полумера и неполноценность. Только полноразмерная ростовая скульптура. Можно даже из чистого золота и за счет самого Зеленского – у него денег хватит.

И непременно – полусогнувшись и с протянутой рукой.