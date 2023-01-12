Новый штамм коронавирусной инфекции впервые выявлен в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще летом на Западе появился «Кракен» – новый вариант короны. Теперь и в России! И не в Москве, а в Пензенской области. KP.RU изучил, откуда «Кракен» появился, насколько он заразен и опасен, каковы симптомы коронавируса Кракен и как от него будут лечить.

- У него только название грозное – «Кракен», а, в общем, ничего в нем грозного нет, - рассказал радио «Комсомольская правда» вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. – Это просто продукт эволюции «Омикрона». И я хочу всех успокоить: эволюция идет в очень хорошую сторону для нас, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным.

По словам ученого, в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие. Насколько быстро «Кракен» станет лидером по заражению, предсказать невозможно. Однако «при прочих равных условиях, «Кракен» будет реже вызывать тяжелые формы заболевания», сказал Петр Чумаков.

Симптомы коронавируса Кракен, как определить

Пока о каких-то необычных симптомах коронавируса «Кракен» в России не сообщается. Судить можно по данным из США, где «Кракен» уже набрал обороты. Это же подтверждает и вирусолог Петр Чумаков. Так как диагностировать «Кракен»?

Типичные симптомы включают в себя:

- головную боль;

- повышение температуры

- кашель (сухой на первых этапах);

- боль в горле;

- хриплый голос;

- усталость;

- заложенность носа;

- насморк;

- боль в мышцах.

Насчет лечения никаких новаций тоже нет. По сообщению ВОЗ, противовирусные препараты, которые уже используют для лечения COVID-19, «обладают высокой степенью эффективности». Работает и все симптоматическое лечение, которое позволяет снять температуру, в случае повышенной, облегчить боль в горле, заложенность носа или насморк.

Петр Чумаков также отметил, что вакцины остаются эффективными в защите от тяжелого течения болезни.

По сообщению ВОЗ, противовирусные препараты, которые уже используют для лечения COVID-19, "обладают высокой степенью эффективности" и против "Кракена". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Откуда такое название?

У коронавируса много лиц, прозвищ и мифических воплощений. «Кракен» — это подвариант крупного ответвления коронавируса SARS-CoV-2 - «Омикрон», у «Кракена» есть свой порядковый номер XBB.1.5 по классификации ВОЗ и он признан на сегодняшний день наиболее заразным вариантом коронавируса из всех.

Само имя «Кракен» появилось случайно, ученые экспериментируют с именами, перебирают персонажей мифов и фольклора, какие-то имена приживаются. Так стало и с «Кракеном», который в мифе ни больше, ни меньше, как северное морское чудище.

Где и как появился?

Ответвление XBB, вероятно, зародилось в Индии весной или летом прошлого года, и это продукт двух разных форм «Омикрона», размножавшихся в одном человеке одновременно и смешавших свои гены. Дальше были вариации. Вирус мутирует, прежде всего, в сторону большей заразности. Ему, так сказать, выгоднее распространиться, нежели погубить своего хозяина.

Насколько вариант коронавируса «Кракен» заразен и опасен?

Сейчас на северо-востоке США это самый распространенный вариант. Прародитель – ХВВ в прошлом году вызвал волну инфекций в Сингапуре, а он был помедленнее «Кракена».

В настоящее время нет доказательств того, что «Кракен» более опасен, чем его другие «родственники» - разновидности SARS-CoV-2, и вызывает более тяжелое течение болезни. К тому же, уже по «Омикрону» видно, что вирус сейчас намного меньше поражает легкие, чем первые варианты коронавируса, появившиеся в самом начале пандемии.

Как сообщает Роспотребнадзор, вариант XBB.1.5 наиболее опасен для групп риска — детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.