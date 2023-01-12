Новый штамм коронавирусной инфекции впервые выявлен в России.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Еще летом на Западе появился «Кракен» – новый вариант короны. Теперь и в России! И не в Москве, а в Пензенской области. KP.RU изучил, откуда «Кракен» появился, насколько он заразен и опасен, каковы симптомы коронавируса Кракен и как от него будут лечить.
- У него только название грозное – «Кракен», а, в общем, ничего в нем грозного нет, - рассказал радио «Комсомольская правда» вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. – Это просто продукт эволюции «Омикрона». И я хочу всех успокоить: эволюция идет в очень хорошую сторону для нас, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным.
По словам ученого, в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие. Насколько быстро «Кракен» станет лидером по заражению, предсказать невозможно. Однако «при прочих равных условиях, «Кракен» будет реже вызывать тяжелые формы заболевания», сказал Петр Чумаков.
Пока о каких-то необычных симптомах коронавируса «Кракен» в России не сообщается. Судить можно по данным из США, где «Кракен» уже набрал обороты. Это же подтверждает и вирусолог Петр Чумаков. Так как диагностировать «Кракен»?
Типичные симптомы включают в себя:
- головную боль;
- повышение температуры
- кашель (сухой на первых этапах);
- боль в горле;
- хриплый голос;
- усталость;
- заложенность носа;
- насморк;
- боль в мышцах.
Насчет лечения никаких новаций тоже нет. По сообщению ВОЗ, противовирусные препараты, которые уже используют для лечения COVID-19, «обладают высокой степенью эффективности». Работает и все симптоматическое лечение, которое позволяет снять температуру, в случае повышенной, облегчить боль в горле, заложенность носа или насморк.
Петр Чумаков также отметил, что вакцины остаются эффективными в защите от тяжелого течения болезни.
По сообщению ВОЗ, противовирусные препараты, которые уже используют для лечения COVID-19, "обладают высокой степенью эффективности" и против "Кракена".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
У коронавируса много лиц, прозвищ и мифических воплощений. «Кракен» — это подвариант крупного ответвления коронавируса SARS-CoV-2 - «Омикрон», у «Кракена» есть свой порядковый номер XBB.1.5 по классификации ВОЗ и он признан на сегодняшний день наиболее заразным вариантом коронавируса из всех.
Само имя «Кракен» появилось случайно, ученые экспериментируют с именами, перебирают персонажей мифов и фольклора, какие-то имена приживаются. Так стало и с «Кракеном», который в мифе ни больше, ни меньше, как северное морское чудище.
Ответвление XBB, вероятно, зародилось в Индии весной или летом прошлого года, и это продукт двух разных форм «Омикрона», размножавшихся в одном человеке одновременно и смешавших свои гены. Дальше были вариации. Вирус мутирует, прежде всего, в сторону большей заразности. Ему, так сказать, выгоднее распространиться, нежели погубить своего хозяина.
Сейчас на северо-востоке США это самый распространенный вариант. Прародитель – ХВВ в прошлом году вызвал волну инфекций в Сингапуре, а он был помедленнее «Кракена».
В настоящее время нет доказательств того, что «Кракен» более опасен, чем его другие «родственники» - разновидности SARS-CoV-2, и вызывает более тяжелое течение болезни. К тому же, уже по «Омикрону» видно, что вирус сейчас намного меньше поражает легкие, чем первые варианты коронавируса, появившиеся в самом начале пандемии.
Как сообщает Роспотребнадзор, вариант XBB.1.5 наиболее опасен для групп риска — детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.