Кареты "скорой помощи" в России сделают вездеходами

Пензенские ученые предлагают добавить дополнительные колеса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Непогода, бездорожье больше не помеха для врачей, особенно когда нужно мчаться спасать пациентов сел и деревень, районов Крайнего Севера, Урала. Транспортное средство с шестиколесным шасси уже запатентовано - дело за производителями. А если дело пойдет, такие внедорожники пригодятся и сотрудникам МЧС, и даже охотникам с рыболовами.

- Наше изобретение относится к легковым автомобилям повышенной проходимости. Автомобиль с колесной формулой 4x4 дооснащается дополнительным средним мостом. Для исключения большего расхода топлива мы предлагаем сделать его подвижным – с возможностью поднятия от поверхности земли на определенную высоту и возможностью отключения привода, - рассказал руководитель проекта Николай Курносов, профессор кафедры «Транспортные машины» Пензенского государственного университета (ПГУ), подведомственного Минобрнауки.

Как работает подвеска? При снежных заносах, на размытой или разбитой дороге средний мост опускается за счет повышения давления воздуха в пневматических подушках, которыми снабжена дополнительная ось, и карета превращается в шестиколесный вездеход. Такой в пути не застрянет и пройдет бездорожье в разы быстрее обычной кареты.

Подобных разработок, говорят в вузе, еще не было. Большую часть деталей можно изготавливать по аналогии с базовой моделью, поэтому новшество не будет экономически накладным. Устройство можно применять не только для карет скорой помощи, добавили в вузе, - его могут взять на вооружение сотрудники МЧС и даже охотники и рыболовы.