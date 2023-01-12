Анастасия Макеева: «Все, кто очень ждет, когда мы с мужем уже поссоримся и расстанемся – не дождутся!»

Анастасия Макеева и Роман Мальков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова, который ради нее оставил первую жену с четырьмя детьми. Актриса уверяет, что счастлива с мужем вопреки негативным прогнозам недоброжелателей в духе «на чужом несчастье счастья не построишь»…

«Родители мужа теперь живут с нами»

- Анастасия, старший сын мужа от предыдущего брака с Анастасией Мальковой Андрей остался после развода родителей в вашей семьей. Нашли с ним общий язык?

- Да, конечно. У нас хорошие отношения. Андрей познакомил меня с его девушкой... А минувший декабрь был у нас полон праздников. 14-го Андрею исполнилось 18 лет. И у меня день рождения также в декабре – 23-го. Новый год у нас выдался абсолютно семейным. Кстати, елочку наряжали вместе с Ромой и Андреем.

Встречали Новый год в нашем загородном доме под Серпуховом: мы с Ромой, Ромины родители, мои мама с папой из Краснодара приедут… Андрей пригласил свою девушку Ульяну и ее родителей.

- Часто невестки жалуются на свекровей. А у вас как?

- У нас - идиллия! Более того, Ромины родители теперь живут в нашем загородном доме постоянно. Там благоустроенный дом, все удобства. Заботимся о них, финансовые вопросы взяли на себя.

Мои родители, и Ромины нашли общий язык с самой первой встречи - увиделись, а через час уже общались так, будто знают друг друга лет двадцать. Моя мама обожает Рому. И он тепло к ней относится, и к папе тоже. Вообще с появлением Ромы в моей жизни я обрела не только личную любовь, я обрела и большую дружную семью. И очень этим счастлива.

Расскажу об удивительном совпадении. Моя бабушка Аня – мамина мама – пока была жива, собирала всю нашу родню вместе на семейные праздники: дни рождения, Новый год… У Ромы тоже была баба Аня, но только это была мама его отца. И она тоже собирала всю семью вместе. С уходом из жизни обеих бабушек и в моей семье, и в Роминой закончилась эта традиция. Я хотела бы ее возродить. Поэтому и предложила всем родственникам собираться вместе на Новый год. Тем более, что, к сожалению, родители наши не молодеют и непонятно, сколько еще осталось праздников, которые можно встретить именно вместе. В следующем году, я очень надеюсь, к нашей семейной компании присоединяться и Ромины сестры со своими мужьями и детьми. Я – за семейные ценности, считаю семью самой важной составляющей жизни человека.

- Как миритесь с мужем после бытовых ссор, которые случаются во всех парах?

- Вопрос поставил в тупик. Потому что ни бытовых ссор, ни идеологических у нас нет. Наоборот, в случае непредвиденных ситуаций успокаиваем друг друга. К примеру, Рома поцарапал машину - не увидел бордюр - расстроился, стал нервничать. Я ему говорю: «не переживай, все ведь живы, а это всего лишь машина, покрасим и будет как новая». Так же он меня успокаивает. Вероятно, такой способ восприятия уводит нас от классических ссор. Все, кто очень ждет, когда мы уже поссоримся и расстанемся, никак не могут этого дождаться - и не дождутся. (смеется)

- Кто по утрам встает раньше – вы или муж?

- Просыпаюсь обычно раньше я. Но встает с постели первым Рома – мне приносит вкусный кофе. В этом отношении я абсолютно принцесса и меня муж балует. Не было еще у нас ни одного утра, чтобы я осталась без кофе. Вечером спать ложимся всегда вдвоем, никогда поодиночке – это тоже ритуал. Перед сном смотрим какое-нибудь кино, читаем новости. Я, заметив, что муж закрыл глаза, его толкаю: «Ты что, уснул?». Он почти бодро отвечает: «Нет, мне просто удобнее слушать с закрытыми глазами». Это выглядит забавно – потому что он, конечно, тут же засыпает.

Анастасия Макеева и Роман Мальков Фото: Борис КУДРЯВОВ

- СМИ писали, будто бывшая жена Романа Светлана с тремя общими детьми переехала в США, это правда? Удалось ли Роману наладить отношения с прежней супругой?

- Я не слежу за судьбой Светланы. Искренне желаю ей счастья. С тремя младшими детьми Рома, к сожалению, не видится. Очень по ним скучает. Всегда ждем их у нас, надеемся, что однажды они приедут.

«Самый голодный Новый год»

- Грядет Старый Новый год, приходилось ли вам встречать новогодние праздники в неожиданных местах?

- Да, бывало. Запомнился «голодный Новый год». Я тогда работала в театре в Санкт-Петербурге. Вечером 31 декабря отыграла спектакль. Понимая, что навряд ли успеем подготовиться к празднованию самостоятельно, мы с подругой – она работала директором театра – заранее забронировали столик в одном закрытом ресторанчике. Отмечу, что сумма депозита была довольно внушительной. Придя в ресторанчик и сев за столик, мы через некоторое время обнаружили, что к нам не подходят официанты. Когда попытались разобраться, то нам объяснили, мол, закуски и шампанское нужно было также заказывать заранее, мы этого не сделали – а теперь вроде бы как еды и напитков не осталось, не хватило. Неприятная ситуация! А время уже приближалось к полуночи. Гости за соседними столиками, которые пришли раньше нас - им еды и шампанского хватило - дали нам с подругой стаканы с шампанским. И мы смогли хотя бы «поднять бокалы» за наступление Нового года. Затем мы ушли из этого заведения и искали, где можно нормально все-таки поесть. Зашли в какой-то отель, за барной стойкой нас накормили. И до пяти утра мы с подругой и барменом сидели, разговаривали и рассказывали ему нашу судьбинушку голодную. Сейчас смешно вспоминать. Приходилось встречать Новый год и в самолете, летели в Индонезию на гастроли. Когда самолет пролетал очередной крупный город, русскоязычные пассажиры – а нас было довольно много - дружно вскакивали со своих мест, доставали шампанское и стаканчики и кричали: «Тут наступил Новый год, ура, с Новым годом!». Самолет принадлежал какой-то восточной авиакомпании, экипаж был также восточным. И стюардессы выглядели очень напуганными – тем, что русские, подскакивая, раскачивали фактически самолет. В итоге даже сделали объявление по громкой связи: мол, если вы сейчас не рассядетесь и не прекратите раскачивать самолет, то мы вынуждены будем произвести экстренную аварийную посадку. Только после этой угрозы пассажиры немного сбавили праздничный пыл.

- Если подводить итоги уходящего года, каким он был для вас?

- Непростым. Как и для всей нашей страны. Но заметьте, всё, что достается тяжело, становится невероятно дорогим и очень важным. С началом СВО народ России сплотился, стал дружным, горой друг за друга. Время настоящих героев. И героями оказались очень многие – и те, кто пошли на фронт, и те, кто созидает в тылу. Я часто участвую в различных концертах для военнослужащих. Невероятные чувства - раньше испытывала их, только когда выступала перед ветеранами Великой Отечественной войны. А сейчас передо мной сидят молодые ребята и девчата – военные, и врачи, и добровольцы, и волонтеры, все они – герои… И растет гордость за нашу страну и наших людей. Сколько открылось сердец! Люди стали более трепетно относиться друг к другу, во многих возродилась вера в Бога… Год очень значимый, с точки зрения возрождения духа русского и культуры, и борьбы за право называться самой великой страной в мире. Как бы ни старались в соседних государствах уничтожать бюсты Пушкина, обливать грязью памятники Екатерины и так далее, отменять русскую классику – все равно обесценить значимость и величие России невозможно.

Также, конечно, мой год был полон поездок на Донбасс, в Новороссию – больше десяти городов я объездила в Донецкой и Луганской области. Скоро планирую отправиться туда снова. Ездила по гарнизонам в России с выступлениями для наших мобилизованных и добровольцев, и в Москве в госпитали езжу к раненым. Вижу в их глазах невероятную силу внутреннюю – ребята даже с ампутированными ногами говорят, что «ничего, сейчас мы встанем на протезы и вернемся обратно в строй защищать нашу страну». Для меня это большая честь - возможность выступать перед ними.

Если говорить о моих личных достижениях, то играю прекрасные спектакли - «Смерть Пенелопы», возрожденный «Mama mia»… Песня «Россия моя» в моем исполнении в соцсетях набрала более пяти с половиной миллионов просмотров и огромное количество теплых отзывов. Для меня это личная победа – поскольку я, получается, начала карьеру сольной певицы, да еще с такой яркой песни.

- Женский вопрос: как вам удается оставаться такой стройной?

- Никаких особых диет не придерживаюсь. Но веду активный образ жизни. Работы много, много нагрузки физической. Зимой с мужем не упускаем возможности побегать на лыжах, благо, живем рядом с Сокольниками и Лосиным Островом, где есть лыжные трассы. А летом катаемся на велосипедах. Кроме того, за последние полгода мы с Ромой три месяца постились – из религиозных побуждений, не для похудения. Но, тем не менее, отразилось положительно на фигуре.

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