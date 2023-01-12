«Аватар: путь воды» тайно обгоняет в российском прокате «Чебурашку»

Для показа "Аватара" в России придуман трюк с «предсеансовым обслуживанием».

Легально фильм Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» в российский прокат выйти не мог. Еще в марте голливудские студии объявили России бойкот и прекратили выпускать у нас свои картины. Однако копии голливудских блокбастеров российские киносети теперь потихоньку заимствуют в СНГ (в Казахстане или Узбекистане ленты продолжают выходить, причем в русском дубляже). И показывают их в России. Просто придуман трюк с «предсеансовым обслуживанием»: зрителям показывают какую-нибудь отечественную короткометражку, на нее формально и продают билеты, а перед ней, как бы в качестве бесплатного предсеансового «разогрева», демонстрируют голливудский суперхит.

В списке 20 самых кассовых фильмов четверга, по данным системы ЕАИС, фигурируют такие картины, как «Комментатор», «Три добрых дела», «ВИЖУ», «Быстрые свидания», «Мужчины не плачут», «Спасти планету», «Одни на каникулах», «Про маму», «Митинг ON/OFF», «Кровь», «Ушла по-чеховски». По большей части, все это российские короткометражки (хотя «Спасти планету», например — американский документальный фильм о глобальном потеплении). И все это — псевдонимы, под которыми скрывется «Аватар». Если смотреть дальше по рейтингу, найдется еще множество таких короткометражек, под которыми прячется фильм Джеймса Кэмерона.

Александр Нечаев, главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика», говорит:

- Это показ без разрешения правообладателей, и компания Disney, выпустившая «Аватар. Путь воды», не получит от проката в России ни цента. Если не играть в игры, которые затеяли кинотеатры, и называть вещи своими именами — а мы в нашем издании с начала этого года решили делать именно так, - получится, что «Аватар» имеет все шансы стать лидером текущего уикенда в российском кинопрокате. Он либо сместит с первого места в списке самых кассовых фильмов выходных «Чебурашку», либо будет идти с ним ноздря в ноздрю.