Пользователи ВКонтакте отпраздновали Новый 2023 год: провели каникулы за играми, юмористическими видео и тренировками, нашли новых друзей, отправили 82 млн подарков-сердец и 500 млн голосовых сообщений

ВКонтакте рассказала, как пользователи встретили 2023 год. Оказалось, что во время зимних каникул жители России предпочли не только поздравлять друг друга и отдыхать за играми или совместным просмотром видеоконтента, но и усиленно заниматься спортом. Кроме того, пользователи ВКонтакте чаще отправляли друг другу подарки, голосовые сообщения и заявки в друзья.

Во время новогодних праздников пользователи активно поздравляли близких голосом — в видеозвонках и с помощью более чем 500 миллионов отправленных голосовых сообщений. Также в VK Звонках появилась специальная кнопка «Обнять в звонке»: благодаря ей собеседники могли совершить виртуальное объятие, почувствовать себя ближе к родным и друзьям — и вместе насладиться атмосферой Нового года.

Пользователи ВКонтакте успели оценить новую функцию совместного просмотра видео в VK Звонках,представленную в конце декабря. За время каникул они посмотрели более 300 тысяч уникальных единиц видеоконтента — блогерских роликов, UGC, фильмов и тематических шоу. При этом наибольшей популярностью пользовались комедии и юмористический контент. Перейти в режим совместного просмотра можно из любой видеоконференции, достаточно нажать «Просмотр видео» и выбрать ролик из многомиллионной библиотеки VK Видео.

Благодаря повышенной активности пользователей и улучшению алгоритмов рекомендаций во время праздников на 16% увеличилось количество заявок в друзья и на 10% выросло количество просмотров постов в ленте по сравнению с последней неделей декабря: на каникулах люди чаще общались и взаимодействовали с контентом.

По традиции одним из самых востребованных способов проявить внимание к друзьям и близким стали виртуальные подарки. Лидерами по их отправке среди российских городов стали Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Краснодар и Екатеринбург, а наиболее популярным подарком оказалось новогоднее сердце изо льда — его подарили более 82 миллионов раз.

Также пользователи ВКонтакте активно создавали персональные цифровые аватары vmoji: за время новогодних каникул их стало ещё на 500 тысяч больше. Теперь своими уникальными vmoji пользуются более 8,5 миллиона человек. Специально к праздникам команда ВКонтакте создала атмосферный новогодний набор «Зимний vmoji» с персональным аватаром пользователя. Кроме того, накануне Нового года ВКонтакте представила анимированные vmoji в VK Звонках: аватары поддерживают движение головы, анимацию рта при разговоре и моргание глаз — технология считывает голосовой поток и подстраивает движения персонажа под речь пользователя без необходимости включать камеру.

Несмотря на выходные, пользователи ВКонтакте не только отдыхали, но и активно занимались спортом: они прошли почти в два раза больше тренировок на платформе «Здоровье ВКонтакте», чем ранее в будние дни. 8 января, перед началом нового рабочего года, показатель активности оказался самым высоким, хотя обычно по воскресеньям пользователи включали «Тренировки ВКонтакте» на 15% реже будних дней. Первая тренировка в 2023 году состоялась сразу после полуночи — ей оказалась растяжка в 00:05:24.

Активность игроков была неизменно высокой во все дни каникул, даже 31 декабря: как правило, пик онлайн-пользователей приходился на 22 часа. В первый день нового года игроки проснулись к часу дня: 90% от их среднего количества в будний день уже вышли в сеть и начали играть. Пик пришёлся на вечер среды, 4 января. В новом году пользователи стали проводить в играх больше времени: к примеру, 2 января среднее время на Android достигло 39 минут за сутки — это на 22% больше, чем год назад. Самые заядлые игроки — в интеллектуальных проектах: по 20 часов провели два игрока в проектах «Покер» и «Битва эрудитов».