Зеленского обманули: сотни тысяч украинцев гибнут за НАТО, а обещанной награды все нет

На переговорах с президентом Польши Зеленский рассказал, ради чего массово убивает украинцев в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Иногда они проговариваются. На днях министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО вряд ли бы нашло еще такие страны, "которые, как Украина, готовы жертвовать десятками тысяч своих граждан". Тем самым признал, что Киев выполняет те задачи, ради которых блок НАТО создавался и существует и по сей день. И что нынешняя Украина борется против России за Североатлантический альянс и вместо него. А вовсе не за Украину.

Ну ладно, тут можно допустить хоть какое-то двойное толкование. Но совершенно никаких иллюзий не оставляют слова Зеленского в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский, конечно, поблагодарил поляка за танки. Напомним, Дуда пообещал поставить Киеву танковую роту "Леопардов-2" (по стандартам НАТО это 12-14 танков, в российской армии – 10, и украинские же эксперты говорят о 10 боевых машинах). Правда, понятно, что такое танковое подразделение не сделает погоды даже на локальном участке фронта, а не то что обеспечит хотя бы тактический успех. Да и насчет этих танков Варшаве надо еще будет добиться разрешения на их поставку у Германии. Особых препятствий тут не предвидится, но какое-то время процесс займет, а потом потребуется обучить экипажи, обеспечить запчастями и ремонтной базой и т.д. В любом случае, дело не такое и быстрое, хотя Зеленский постарался максимально отработать эту тему в пропагандистском отношении.

- Сегодня я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашего государства, армии и общей защиты и Украины, и всей Европы – это слово "танки"! – пафосно объявил после переговоров Зеленский, приветствовав решение польского Дуды, а заодно поблагодарил и литовского президента Гитанаса Науседу за обещание передать Киеву зенитные ракеты. Но главная его просьба на переговорах во Львове, где польского президента истерически восторженнно приветствовали местные галичане, все время пытавшиеся "поцеловать пану ручку", относилась вовсе не к этой роте танков. Он снова просил, буквально умолял, чтобы Украине пообещали скорое вступление в Евросоюз и в НАТО. И проговорился.

- Сегодня просто поддержки Украины от коллег в НАТО в виде риторики об "открытых дверях" уже недостаточно для Украины. А именно недостаточно для мотивации нашей страны, для мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперёд! – буквально умолял он Дуду.

И, спустя несколько минут, Зеленский снова вернулся к этому самому больному для него вопросу, но уже в плане вступления не в военно-политический альянс, а в Евросоюз.

- Мы очень ждём мощных шагов, на что-то большее, чем просто «открытые двери». Это будет важным сигналом. Такие вещи мотивируют людей, наше общество, как кандидатство в ЕС, - продолжил канючить он. - Это показывает, что всё правда (что врут своему населению в Киеве – прим. авт.), что люди не равнодушны, что нас не кормят обещаниями. Что нас действительно видят равными. Открытие разговоров о вступлении в ЕС в этом году мотивирует бороться.

Что означают такие признания главы киевского нацистского режима? То, что в реальности верхушка украинской власти не видит мотивации защиты "Батькивщины" ни от какого "ахрессора", мотивация заключается в очередном обещании бублика, вместо которого до сих пор показывают только дырку от него и приговаривают, что "бублик будет где-то здесь. Когда-нибудь". Удивительная позиция - "если нет обещаний о вступлении, то нет мотивации бороться" – показывает всю искусственность агрессивного поведения украинской власти, науськавшей боевиков и регулярную армию на своих же сограждан и настроив их на борьбу до "последнего украинца" ради призрачных перспектив "запанувать" в Европе за чей-либо счет. Когда-нибудь потом. Откровенное признание, ради чего украинцы погибают десятками тысяч. Нет мотивации биться за Украину, есть лишь за перспективы в Европе и в НАТО.

Зеленский не хочет понимать, что даже в мирное время по поводу вступления в НАТО в альянсе не было единодушия, так что уж говорить про военное, когда сам Устав НАТО запрещает принимать в альянс страны с неурегулированными границами и пограничными спорами или в состоянии военного конфликта. Ему, который привык плевать и на Конституцию, лишая граждан Украины гражданства, и на любые другие законы, отчаянно хочется, чтобы и в остальном мире наплевали на собственные правила и законы. Потому что так надо Киеву и лично Зеленскому. Зеленский не может и не хочет понимать, что Дуда не решает таких вопросов. Впрочем, он и прост не решения, а лишь обещания, очередного обещания, которое можно предъявить населению со словами: "Мы вам не врали".

Врали, Вова, врали. И прекрасно это знаете. И продолжаете врать.

Но так хочется, наверное, чтобы как в песне: "Молодой человек, танцевать — не целовать! Пригласите, пригласите, пригласите даму танцевать!"

Может, танцевать и пригласят, в конце концов. Танцевать – оно же не целовать. А обещать - не значит жениться. Тем более, что обещанного три года ждут.

А столько нынешняя Украина просто не протянет.

С другой стороны, чем меньше иллюзий, тем раньше прозрение. Нет, все же не стоит.