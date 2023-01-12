Постельные сцены от Богомолова, конфликт с Собчак и предательство Милохина: Дарья Мороз раскрыла изнанку шоу-бизнеса

Актриса Дарья Мороз призналась, что ей было смешно во время съемок постельных сцен в "Содержанках" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одна из самых востребованных российских актрис Дарья Мороз регулярно находится в рабочем состоянии: или на съемках, или на репетиции, или на спектакле. И, тем не менее, артистка нашла время, чтобы побеседовать с ютуб-блогом FametimeTV о нашумевшем сериале «Содержанки», Ксении Собчак и Константине Богомолове, дочке и известной мачехе.

ПРО ОТКРОВЕННЫЕ СЦЕНЫ

«Содержанки» в определенном смысле открыли дверь в мир свободы на экране. И не просто сцены ради сцен, а экспонируют героев, являются элементами картины, поддерживающими драматургию отношений. Одно дело, когда мы ходим дома голыми, а другое — когда эт переносится в кино. Причем, так красиво и реалистично. Это вызывало некий шок, но было честно. И художественно. Когда мы снимали большую откровенную сцену с Володей Мишуковым в первом сезоне «Содержанок», у нас было три рации вокруг, и Богомолов все два часа, что мы снимали, комментировал, как это надо делать: «Медленнее, быстрее, руку не сюда. Не спешите. Переворачиваемся». Не было ни секунды, когда мы остались бы наедине с собой. Это было гомерически смешно»

ПРО ДАНЮ МИЛОХИНА

«Как тут можно отреагировать? (блогер сбежал посреди проекта, оставив организаторов и партнершу Евгению Медведеву ни с чем — Авт.). Это подстава для проекта, для Жени. В спорте как бывает: если ребята едут на сборы, а кто-то опоздал на минуту, — он идет пешком. Так что в спортивном мире такое невозможно в принципе. И для меня тоже невозможно. Устал? Ну все устали. В проекте у нас действительно был тяжелый режим, потому что мы фактически ставили 2 номера за 10 дней. Сложный режим. Все были на нервах. Но мы все на это соглашались. Как можно было бросить партнера?..»

О КОНФЛИКТЕ С КСЕНИЕЙ СОБЧАК

«Чего только не пишут про меня. И Ксению тем более. Может, надо спросить у нее [подразумевала ли она в своих постах Дарью]. Или не надо. С моей стороны ничего такого не было. Да и вообще, послушайте. Камон. Опускаться до выяснения отношений в сети?...Серьезно? Можно же лично выяснить. Думаю, если это не интересно одной стороне, то другой тоже. По крайней мере, летом Аня (дочь Дарьи от Константина Богомолова) с папой и Ксенией все вместе уезжают отдыхать — я с удовольствием ее отпускаю, зимой уезжают кататься на лыжах»

ПРО МАЧЕХУ

«Я называю Викторию Исакову (на которой женился отец актрисы, режиссер Юрий Мороз — Авт.) «моя мачеха». Понятно, что для потерявшей маму девочки новая женщина папы — всегда стресс. Хотя я старалась поддержать его в этом и понимала, что до старости он не будет оставаться один. Некие вещи меня задевали. Мне хотелось сделать так, чтобы папу никто не обидел. Да и Вике было непросто, потому что она получила 18-летнюю падчерицу. Не самая простая ситуация. Но мы пришли к той системе взаимоотношений, которая сейчас есть. Мне она видится классной и положительной. Без углов. Хотя мы обе артистки»

ПРО ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

«Первый поцелуй в жизни у меня был в кадре. В 17 лет (в картине Георгия Данелия «Фортуна» — с Алексеем Кравченко). Даже в 16. Так получилось. Не понравилось. Как-то так это было, не знаю...О том, что я целовалась впервые не говорила никому. Мне было неловко. Хотя по сюжету мы и женились, и моя героиня потом была беременна. В жизни я более стыдливый человек, чем в кино».