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В мире12 января 2023 15:45

На русского «Чебурашку» Европа ответила мультфильмом про Какашку. Она должна обучить детей западным ценностям

Дурно пахнущая волна "европейских ценностей" для детей обрушилась на Таллин
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Дурно пахнущая волна "европейских ценностей" для детей обрушилась на Таллин

Дурно пахнущая волна "европейских ценностей" для детей обрушилась на Таллин

Премьерный показ российского фильма "Чебурашка" продолжается с гигантским успехом. Лента рвет все рейтинги и финансовые рекорды. Но добрая сказка для всей семьи, не стоит этого скрывать, вызвала далеко не однозначную реакцию у некоторых наших соседей. На Украине, например, лопоушика с великолепными российским актерами воспринимают просто в штыки: "Смотришь Чебурашку – вали в свою Рашку!" уже и такие постеры появились. Говорят, украинским школьникам просто запретили смотреть российскую ленту, причем запрет исходит от одного бывшего вполне удачливого и состоявшегося актера, который на горе всей стране сменил профессию.

А вот в Эстонии решили руководствоваться принципом из чудного детского советского фильма "Айболит-66": "Нормальные герои всегда идут в обход". И выставили против "Чебурашки" новое творение "эстонской" мультипликации - очень неторопливой, зато выдержанной в "европейских цивилизационных ценностях". В феврале в Эстонии выпускают в прокат мультик из пяти мультновелл "Какашка, весна и другие", центральным сюжетом этого, с позволения сказать, альманаха является лента "Весна и Какашка". Именно так, с заглавной буквы. Потому что так зовут главного героя. Или героиню. Я не знаю, это европейский продукт жизнедеятельности, поэтому его пол определяется тем, кем это в буквальном смысле кусок дерьма себя в данный момент считает. Не как раньше: "Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству", - а по-новому - "Ударим Какашкой по Чебурашке".

В общем, если коротко о сюжете, то главного героя Какашку родила на свет (если позволено будет так выразиться про опорожнение кишечника – но это же Эстония, там еще не такое может быть!) одна бездомная собачка. Которая сразу после этого, даже не закапывая, оставляет своего "отпрыска" на произвол судьбы, и этим ее участие в судьбе и воспитании главного героя исчерпывается. А воспитателем становится оказавшийся рядом воробей. Что тоже можно списать на эстонские странные традиции, потому что для воробьев такая субстанция – один из источников питания. Хотя, если бы вместо собачки была лошадь или корова, фиг бы воробей стал дружить с этой горкой желто-коричневого цвета, а расклевал бы это все на раз. Но эстонский воробей решил подружиться и даже начал учить жизни. Предупредил, например, что надвигается триммер, скашивающий траву, и тем самым спас главного "героя". Который после этого приключения строит себе домик на манер скворечника, передвигаясь почему-то на трех ножках соломинках, словно марсианский боевой треножник.

Обосновавшись в домике, Какашка (извините, это просто имя, наподобие того, что Кулеба – это фамилия, хотя уже еще и диагноз) наблюдает за окружающим миром и обнаруживает, что в нем царит любовь. Воробей живет в любящей семье, все вокруг радуются, чирикают, жужжат и весь такой прочий Асисяй. Какашка чувствует острую необходимость в спутнике/це жизни, но собака второй раз почему-то не появляется. И правильно. Иначе бы это было пропагандой нетолерантности. Ну, сошлись бы две какашки, и где мораль, я вас спрашиваю.

Нет, у эстонских мультипликаторов се закручено более лихо. В один прекрасный день изрядно посеревший (то ли от переживаний в одиночестве, то ли от времени, сами понимаете, субстанция длительному хранению не подлежит) Какашка обнаруживает рядом со своим домиком прекрасный цветок Одуванчик. Торжество толерантности! Асисяй!

Но и трагедия в дальнейшем развитии сюжета! Видевшие ленту эстонские критики назвали мультик "мелодраматической историей о тоске, дружбе, любви, её рождении и смерти". "Ромео и Джульетта" умерли бы. От зависти. Тристан и Изольда, Лейла и Меджнун, сотни красивых трагедий о любви превратились в современной европейской действительности в Какашку и Одуванчик.

Еще один шедевр в этом сборнике мультиков – глубоко философская драма о преодолении взаимных комплексов фрикаделек и пельменей. Остальные три примерно такие же порождения чего-то, считающегося интеллектом в период, когда разум спит. Чего хотя бы стоят переживания отца, которого шестилетняя дочь лишила его же собственных носков, найденных ею под кроватью родителей. И тщательно охраняемых от отца, потому что в носках вылупилось какое-то маленькое яйцо. Папа-эстонец же не может сам ни найти свои носки, ни допереть до мысли купить еще одну пару носков. Может, живут бедно, может, просто ждет.

Как сказано в анонсе, "Приключения героев на экране приправлены характерным для Кивиряхка (автор книги с таким названием, по которой снят мультфильм, и мультика – прим. авт.) тёплым и дерзким юмором, остроумно сплетающим безграничную детскую фантазию с условиями жизни в современном мире". Насчет дерзкого юмора не знаю, но что теплый, спорить не буду. Особенно, в момент появления главного героя на свет.

И это семейный мультик, и мультик для детей. Куда там "Чебурашке", который, скорее всего, ни разу за все время на экране не испражнился. Ни юмора тебе европейского, ни ценностей "цивилизационных".

Нет, я в курсе про специфические детские передачи на ТВ в странах Запада, где Какашка и Одуванчик были бы подвергнуты жесточайшей критике за консервативность и потакание "устаревшей" эстетике и морали. Но с той же Дании какой спрос, если они там для детей устраивают шоу с убийством жирафа и разделкой львов. А с Эстонией ведь в ведь в одной стране росли, одни ленты "Таллиннфильма", безвременно почившего, смотрели. А теперь – мы про Чебурашку, а они – про кусок дерьма. Цивилизационный выбор.

А, может, в Эстонии просто остро стоит проблема уборки собачьих фекалий, которые весной появляются из-под снега, и авторы фильма хитро рассчитывали, что после просмотра мультика эстонские дети, умилившись, начнут забирать лежащие собачьи какашки себе домой, чтобы подарить им свои дружбу и любовь?

Трудно понять истинный замысел эстонских мастеров культуры.

P.S. Вот что происходит, когда отменяете великую русскую культуру, а за душой ничего своего нет, кроме...

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