Измученной болями вдове Николая Караченцова стало хуже

Вдова Николая Караченцова попала в больницу в Москве после новогодних праздников Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вдова Николая Караченцова госпитализирована в Москве. 74-летняя Людмила Поргина слегла после отдыха в Сочи. Людмила Андреевна измучена болями, подорвано и ее эмоциональное состояние на фоне стресса.

Вдова Николая Караченцова попала в больницу в Москве после новогодних праздников. Людмила Поргина отдыхала в санатории в Сочи. Туда она отправилась после нервного срыва. А, вернувшись в столицу, обычно бойкая пенсионерка почувствовала сильную боль в ногах.

"Да, я действительно нахожусь в больнице. Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Я поехала в санаторий в Сочи восстановиться. Когда вернулась в Москву, поняла, что отголоски нервного срыва все еще дают знать", - сокрушается пожилая женщина.

По ее словам, у нее жуткая слабость. Вдобавок ко всему случился приступ подагры. "Боль была такой, что терпеть просто невозможно! Врачи сказали, что лучше лечь в больницу", - цитирует ее сайт mk.ru.

Ранее стало известно, что Поргина из-за болезни похудела на 20 кг. Ей сделали несколько операций. Сначала актрисе вырезали опухоль в кишечнике. Во время эндоскопии у нее нашли в двенадцатиперстной кишке аденому. "Она «села» на желчевыводящие пути. Ее надо было срочно вырезать, потому что иначе желчевыводящие пути меня могли «придавить» и я могла упасть где-нибудь в лесу, где я очень люблю по три часа гулять с собакой", - отмечала актриса.

Едва оправившись от одного хирургического вмешательства, она вновь попала в руки к врачам. Ей прооперировали стопу. "Ходить больно, стопа болит, пальцы не сгибаются", - вздыхала звезда.