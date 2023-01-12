Главный страх Стивена Хокинга развеян: цивилизация на Земле стала вновь "невидимой" для инопланетян

Было время, когда озоновая дыра над Антарктидой увеличивалась. Теперь уменьшается

Озоновый слой восстанавливается, озоновые дыры зарастают. Дело идет к тому, они и вовсе исчезнут, включая ту, которая тревожила больше всего – над Антарктидой.

Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2040 году озона станет вдоволь практически над всем земным шаром. Еще четыре года уйдут на то, чтобы окончательно затянулась «дыра», имеющаяся над Арктикой. К 2066 году в норму придет и атмосфера над Антарктидой – озоновый слой восстановится до уровня 1980 года.

Обнадеживающие глобальные прогнозы, основанные, конечно, на тщательных измерениях, прозвучали в Найроби на недавнем съезде Американского метеорологического общества American Meteorological Society. Их обнародовали эксперты ООН, отслеживающие состояние озонового слоя планеты.

Снижение содержания веществ, разрушающих озон было достигнуто благодаря Монреальскому протоколу, к которому давно присоединилась Россия

Эксперты с воодушевлением сообщили, что Монреальский протокол дал и будет давать плоды. Если его продолжить соблюдать. Это международное соглашение 1989 года предусматривало, что страны постепенно сократят использование и, соответственно, выбросы веществ, разрушающих озон – в первую очередь хлорфторуглеродов (CFC), применяемых в основном в холодильниках.

В результате совместных усилий удалось «вывести из обращения» 99 процентов веществ, разрушающих озон. Что, как полагают эксперты, и привело к заметному восстановлению его слоя в стратосфере.

Озоновый слой защищает обитателей Земли от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, заметно снижая их концентрацию. В былые годы, ученые, предрекая разрастание «дыр», пугали людей животных слепотой – мол, жесткий ультрафиолет буквально выжжет глаза.

Восстановление благотворно повлияло и на климат в целом – если бы «дыры» не зарастали нынешними темпами, на Земле стало бы еще жарче. Примерно на 0,5 градуса Цельсия.

Еще один эффект «латания дыр» - астрономический. О нем, правда, речь на съезде не шла, но он есть: Земля стала менее заметна со стороны. Замаскировалась, по сути. И это хорошо. Ведь какие-нибудь злобные инопланетяне, проживающие в радиусе 300 световых лет от Солнца, могли бы легко определить, обитаема ли наша планета - с помощью инфракрасных телескопов типа Джеймса Уэбба засечь признаки нашей техногенной деятельности. Конкретно могли бы распознать те самые хлорфторуглероды. Они интенсивно поглощают инфракрасные лучи в спектре и, стало быть, различимы в атмосфере с колоссального расстояния. Хлорфторуглеродов меньше – инопланетянам труднее, нам – спокойнее. Никто не ограбит. Кстати, Стивен Хокинг этого очень боялся.