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Наука12 января 2023 15:54

Главный страх Стивена Хокинга развеян: цивилизация на Земле стала вновь "невидимой" для инопланетян

Эксперты ООН объявили, что озоновый слой Земли восстанавливается
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Было время, когда озоновая дыра над Антарктидой увеличивалась. Теперь уменьшается

Было время, когда озоновая дыра над Антарктидой увеличивалась. Теперь уменьшается

Озоновый слой восстанавливается, озоновые дыры зарастают. Дело идет к тому, они и вовсе исчезнут, включая ту, которая тревожила больше всего – над Антарктидой.

Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2040 году озона станет вдоволь практически над всем земным шаром. Еще четыре года уйдут на то, чтобы окончательно затянулась «дыра», имеющаяся над Арктикой. К 2066 году в норму придет и атмосфера над Антарктидой – озоновый слой восстановится до уровня 1980 года.

Обнадеживающие глобальные прогнозы, основанные, конечно, на тщательных измерениях, прозвучали в Найроби на недавнем съезде Американского метеорологического общества American Meteorological Society. Их обнародовали эксперты ООН, отслеживающие состояние озонового слоя планеты.

Снижение содержания веществ, разрушающих озон было достигнуто благодаря Монреальскому протоколу, к которому давно присоединилась Россия

Снижение содержания веществ, разрушающих озон было достигнуто благодаря Монреальскому протоколу, к которому давно присоединилась Россия

Эксперты с воодушевлением сообщили, что Монреальский протокол дал и будет давать плоды. Если его продолжить соблюдать. Это международное соглашение 1989 года предусматривало, что страны постепенно сократят использование и, соответственно, выбросы веществ, разрушающих озон – в первую очередь хлорфторуглеродов (CFC), применяемых в основном в холодильниках.

В результате совместных усилий удалось «вывести из обращения» 99 процентов веществ, разрушающих озон. Что, как полагают эксперты, и привело к заметному восстановлению его слоя в стратосфере.

Озоновый слой защищает обитателей Земли от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, заметно снижая их концентрацию. В былые годы, ученые, предрекая разрастание «дыр», пугали людей животных слепотой – мол, жесткий ультрафиолет буквально выжжет глаза.

Восстановление благотворно повлияло и на климат в целом – если бы «дыры» не зарастали нынешними темпами, на Земле стало бы еще жарче. Примерно на 0,5 градуса Цельсия.

Еще один эффект «латания дыр» - астрономический. О нем, правда, речь на съезде не шла, но он есть: Земля стала менее заметна со стороны. Замаскировалась, по сути. И это хорошо. Ведь какие-нибудь злобные инопланетяне, проживающие в радиусе 300 световых лет от Солнца, могли бы легко определить, обитаема ли наша планета - с помощью инфракрасных телескопов типа Джеймса Уэбба засечь признаки нашей техногенной деятельности. Конкретно могли бы распознать те самые хлорфторуглероды. Они интенсивно поглощают инфракрасные лучи в спектре и, стало быть, различимы в атмосфере с колоссального расстояния. Хлорфторуглеродов меньше – инопланетянам труднее, нам – спокойнее. Никто не ограбит. Кстати, Стивен Хокинг этого очень боялся.

Наука: Клуб любознательных