Почему рубль укрепляется в начале 2023 года: названы главные причины и прогноз на январь

Российская валюта опять укрепляется. Неожиданность? Не совсем Фото: Shutterstock

Валютные качели продолжаются. Спекулянты просто в восторге. В декабре прошлого года большинство экспертов привычно хоронили рубль. Мол, ну вот, пожили при крепкой валюте – и достаточно. Больше полугода за доллар на бирже давали около 60 рублей. Но в конце года случилось сразу несколько негативных событий. Главное из них – введение очередных санкций против нашей страны. В частности, появление потолка цен на нашу нефть. В итоге стоимость нашего «черного золота» резко упала. За баррель Urals сначала давали около $50, а сейчас и вовсе $40.

Тем не менее с начала года рубль стал неожиданно отыгрывать потери. Ну как неожиданно. Некоторые эксперты такой сценарий в декабре предсказывали. Один из них – помощник президента Максим Орешкин. В одном из интервью он всех успокоил, сказал, что наша валюта традиционно укрепляется в январе. Мол, это связано с хорошим платежным балансом (разницей между доходами государства в валюте и тратами в ней же). Благодаря этому спрос на рубли в начале года повышается.

Естественно, словам Орешкина тогда никто не поверил. Мало ли что там говорят чиновники, чтобы успокоить население. Тем более что нет смысла сравнивать прошлые январи и этот. Но бывший министр экономики оказался прав. Недаром же в свое время был хорошим валютным аналитиком.

Для укрепления рубля было сразу несколько объективных причин. Первая - поведение спекулянтов. Рынок сейчас более чем наполовину контролируют частные лица. А многие из них тоже аналитики, и тоже знают про платежный баланс. Вот и решили поиграть в укрепление рубля. Тем более что многим нужно было зафиксировать хорошую прибыль, полученную в конце года. То есть, продать доллары.

Во-вторых, бюджетное правило. Оно стало неожиданностью для рынка. Минфин на этой неделе стал продавать на валютном рынке юани. Причем будет это делать каждый день в течение ближайших трех недель. Эта новость еще сильнее разогнала курс рубля. Потому что продажа китайской валюты косвенно влияет и на курсы других валют, торгуемых на Московской бирже. В итоге рубль укрепляется и по отношению к доллару.

Всего к началу февраля Минфин планирует продать юаней на 55 млрд рублей. Это те деньги, которые лежат в наших международных резервах. Сейчас их начинают использовать для покрытия дефицита бюджета.

- Решение Минфина начать продажу иностранной валюты вызывает недоумение в свете предыдущих указаний правительства относительно того, что диапазон курса 70 - 80 рублей за доллар является справедливым и целевым уровнем в будущем. Этот прогноз предполагает, что продажа скорее должна начаться при курсе 80 рублей за доллар, а не 70 рублей за доллар. В целом решение возобновить механизм действия бюджетного правила позитивен, но то, как проводится это решение, вызывает удивление у рынка, - считает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка.

Большинство экспертов считают, что в январе курс рубля будет довольно крепким. Например, останется в диапазоне от 65 до 70 рублей за доллар. Этому будет способствовать очередной налоговый период, который начнется ближе к концу месяца. А вот что будет дальше – вопрос творческий. Дешевая нефть все равно будет подтачивать нашу валюту. Поэтому наиболее вероятным в этом году представляется курс доллара в промежутке от 70 до 90 рублей. Но это, наверное, лучше у Максима Орешкина узнать. С нетерпением ждем следующего интервью.