«Черная метка» для Байдена: Обнаружены сверхсекретные аналитические записки США об Украине

Обнаружение ещё большего количества засекреченных материалов поднимает вопрос о том, как Байден хранит документы Фото: REUTERS

Заголовки заокеанских газет всё больше похожи на передовицы «Правды» 1937 года времён шумной кампании по «борьбе с врагами народа и шпионами». Влиятельная газета New York Times (NYT) пишет: «Обнаружение ещё большего количества засекреченных материалов поднимает вопрос о том, как Байден хранит документы».

Для далёких от американских реалий читателей следует пояснить, что NYT считается газетой, близкой к правящей Демпартии — чьим лидером как раз и является нынешний президент США Джо Байден. Так сказать, сама партия предупреждает собственного генсека: «а туда ли вы идёте, товарищ?»

Возможно, в другое время крупные медиа спустили бы этот скандал на тормозах — обычно таковые поддерживают «демократов» по причинам идеологической близости. И, напротив, всячески сражаются с их противниками-республиканцами.

Например, когда в похожую лужу сел Трамп — в поместье бывшего президента нашли десяток папок с грифованными документами, которые тот прихватил, покидая Белый дом, — скандал был чудовищным, силовики начали расследование, а Байден, обсуждая сей казус с журналистами, остроумно назвал неудачливого Дональда «безответственным человеком».

И вот сейчас именно эту фразу NYT и припоминает нынешнему хозяину Овального кабинета — мол, ещё не известно, кто тут более безответственен. Собственно, факт обнаружения «икс-файлов» на прежнем месте работы «демократа» — в им же основанном «Центре дипломатии имени Байдена» — далеко не новость и имел место ещё осенью прошлого года. Но теперь либеральная пресса «почему-то» раздувает этот скандал день ото дня.

А недавно выяснилось, что ещё один комплект секретных документов — которые великовозрастной Байден, известный своей забывчивостью, мог попросту потерять — найден ещё по одному адресу (точное место, вероятно, «в интересах следствия», не разглашается). На самый интересный вопрос — а что же содержалось в «икс-файлах» — тоже ответа нет. По слухам, некие секретные аналитические записки об Украине и других странах американского присутствия.

Оппоненты-республиканцы, которые теперь контролируют нижнюю палату парламента США, уже грозятся расследованием, а то и импичментом. Реально отстранить от власти 46-го президента вряд ли получится, нужного количества мест в Капитолии у трампистов нет. Но, простите за сленг, «медиа-мочилово» в американских СМИ разгорелось нешуточное. Это похоже на чёрную метку для Байдена, ведь вместо выполнения предвыборного обещания «Build Back Better» (построим лучше, чем было) — новая администрация США лишь втянулась в бессмысленный и разрушительный Украинский кризис.