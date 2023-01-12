Герой спецоперации «Z» ефрейтор Бубеев провел молниеносный штурм

Прапорщик Марат Касумов и Ефрейтор Кирилл Бубеев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам напоминал: «Дисциплина — мать победы».

СВЯЗИСТ СКОРРЕКТИРОВАЛ АРТУДАР

Прапорщик Марат Касумов

«Находясь на передовой, расчет радиорелейной станции под командованием прапорщика Марата Касумова обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы. Вооруженные формирования украинских националистов, предприняв попытку наступления, атаковали позиции российских подразделений. Находясь под интенсивным минометным огнем противника, Касумов обнаружил бронетехнику и группу националистов, выдвинувшихся в направлении позиций российских подразделений. Оперативно оценив обстановку, Марат по средствам связи доложил командованию об обнаруженном подразделении украинских националистов и передал точные координаты его местонахождения, после чего корректировал огонь российской артиллерии, выявляя огневые точки боевиков, фиксировал уничтожение живой силы и вражеской бронетехники. Благодаря профессиональным и своевременным действиям прапорщика Марата Касумова наступление украинских националистов провалилось».

ПРОВЕЛ МОЛНИЕНОСНЫЙ ШТУРМ

Ефрейтор Кирилл Бубеев

«Ефрейтор Кирилл Бубеев в составе своего подразделения в ходе специальных задач на подступах к стратегически важному населенному пункту обнаружил хорошо замаскированную, оборудованную позицию украинских боевиков. Оценив обстановку, Кирилл доложил командованию информацию о силах и средствах обнаруженного противника. Несмотря на превосходящие силы националистов, российские военнослужащие, скрытно подобравшись к противнику внезапно атаковали его. В ходе завязавшегося боя Бубеев, заняв выгодную позицию, огнем из штатного вооружения уничтожил трех националистов. Действуя смело и решительно, Бубеев огнем из пулемета продолжил наносить огневое поражение врагу, не давая ему вести прицельный огонь. Затем, выявив огневые точки, Кирилл корректировал огонь российской артиллерийской батареи по позициям противника. Благодаря профессиональным и смелым действиям ефрейтора Кирилла Бубеева удалось обнаружить замаскированные укрепленные позиции противника и уничтожить более десяти боевиков».

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