Дмитрий Нагиев не жертвовал 200 млн CВО на Украине

Слухи о том, что Дмитрий Нагиев пожертвовал миллионы, распространились в соцсетях Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Нагиев с февраля 2022 года не появляется на светских тусовках и ушел из телешоу. Как отмечал актер, сейчас не время для развлечений. Конечно, россияне изнывают от любопытства, пытаются узнать, чем сейчас живет их кумир. Вот только артист в свою жизнь посторонних не пускает, в соцсетях фото и видео давно не размещает. А несколько часов назад громом среди ясного неба стало известие о том, что артист пожертвовал 200 млн рубле СВО на Украине.

Слухи о том, что Дмитрий Нагиев пожертвовал миллионы, распространились в соцсетях. В итоге репортеры дозвонились до артиста, что прояснить ситуацию. Актер заявил, что не жертвовал 200 млн на нужды специальной военной операции. "Такой суммы у меня, к сожалению, нет", - приводит его слова "Москва 24".

Также шоумен раскрыл планы на будущее: "Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь - в первую очередь".

Чуть позже директор актера Елена Шайкина заявила, что Нагиев никогда не говорит ни о своих поступках, ни о решениях. "Дмитрий когда делает что-нибудь доброе, а он делает много, вы никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде. Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами", - цитирует ее "Газета.ру".

Отметим, в настоящее время актер живет в своем загородном доме в Подмосковье и продолжает работать. Он входит на сцену и гастролирует. Что касается телепроектов, то знаменитость отмечает: взял творческий отпуск на год, вернется, когда "будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ".

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