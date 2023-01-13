Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 января 2023 года: исчезновение целой бригады ВСУ, окружение Артемовска и новые танки России

«Уралвагонзавод» поставил Минобороны новую партию современных танков Т-90М «Прорыв» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские десантники в Соледаре предали заветы британцев

12 января стало известно, что большинство украинских военнопленных в районе Соледара составили бойцы 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Ее формировали осенью в Житомире на базе 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск. В состав «элитного подразделения» входили как минимум три батальона. У них были десятки танков и БМП советского и западного производства. Большую часть десантников натаскивали в Британии. Для них там создали специальный учебный центр. Но муштра со стороны крутых британских военных инструкторов рагулям-раздолбаям стать суперменами не помогла. В Соледаре бригада попала в котел. Многие из десантников сдались в плен. Те, кто не успел поднять руки, сложили головы. Британский флаг порвали, как тузик грелку.

Как идет продвижение у Артемовска

Игорь Кимаковский, советник врио главы ДНР , сообщил, что российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, Он заявил: «Артиллерия подавляет силы противника. На некоторых участках они из окопов вылезти не могут. Это проявляется и на Донецком направлении. Количество обстрелов по городу уменьшилось. Наши войска начинают работать более эффективно. У нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению». По словам главы ДНР Пушилина, возможности для освобождения Артемовска кратно улучшились. А Киев слагает очередной героический эпос про былинных героях на нерушимых рубежах.

Координаты артиллерии определят по звукам

Наши военные разработали хорошее программное обеспечение для смартфонов на системе Android. Оно определяет координаты артиллерии противника по звукам выстрелов. В журнале «Арсенал Отечества» сообщают, что это нештатное средство артразведки, применяемое наряду со стоящими на вооружении российской армии звукометрическими комплексами. Авторы публикации уточняют: «Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении 3-6 км от линии боевого соприкосновения. И с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме». Синхронизация времени идет по данным спутниковой навигационной системы. При наличии связи между смартфонами происходит внутренняя синхронизация. Полученные значения передаются на центральный планшет. И рассчитываются координаты звучащей цели. Которая быстро накрывается медным тазом.

Т-90М поступят в зону СВО

«Уралвагонзавод» поставил Минобороны новую партию современных танков Т-90М «Прорыв». Это модернизированная версия основного боевого танка Т-90А. Оснащен новой башней, динамической защитой нового поколения, новой пушкой, современными средствами связи, более мощным двигателем. Танковый конвейер сейчас работает круглосуточно – как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия «делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности». Теперь попробуйте остановить этот «Прорыв».

Чем конфликт в незалежной грозит ВПК США

Карлос дель Торо, министр ВМС США, полагает, что продолжение военного конфликта на Украине на протяжении долгих месяцев станет угрозой для американского ВПК. Министр заявил: «Если конфликт продолжится от шести месяцев до года, это будет угрожать цепочке поставок». Дель Торо призвал производителей оружия нарастить вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для увеличения объема выпуска продукции ВПК. Америка снова должна стать великой, как завещал Трамп — но без украинских хлопот.

Зачем Киев перебрасывает войска на север

Вадим Пристайко, украинский посол в Лондоне, сообщил, что Украина отвела часть войск на север страны, к границам с Белоруссией. В эфире Sky News дипломат заявил: «Мы вынуждены перебросить войска на север Украины. Пришлось отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая связывает нас с Западом». Наивные кролики, не видят дальше своей морковки.

Сколько человек покинуло Украину по данным ООН

С начала СВО в Европу из Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев. Только за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека. Таковы данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). По его сведениям, больше всего беженцев приняла Россия – 2 852 395 человек. На втором месте Польша (1 563 386 человек). Далее следуют Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В прочих странах это число не превышает 100 тысяч человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев. В целом же после 24 февраля 2022 года из незалежной в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. Из хорошей страны так не бегут.

Сколько украинцы разрушили на Белгородчине

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородчины, сообщил, что более 400 жилых помещений в Шебекино Белгородской области были разрушены или повреждены из-за постоянных обстрелов с украинской стороны. Глава региона написал в своем телеграм-канале: «На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40% случаев все полностью восстановлено».

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