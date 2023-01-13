Анекдоты: Старуха оказалась у разбитого корыта, поскольку производитель корыт объявил о своем уходе из России

Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
- Мама, ты не видела пульт?
- Видела. Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды...
* * *
Решена проблема со спортивными снарядами в школах Ухрюпинска - теперь это реально конь, козел и маты.
* * *
- Вчера сына директора нашей автокорпорации назначили главным инженером.
- А он в этом разбирается?
- Ну как тебе сказать, думает, что коробка передач - это телевизор.
* * *
- Слушай, а как ты поступаешь, когда у твоей жены истерика?
- Кидаю в нее пачку денег.
- И что?
- Сидит, молчит, считает.
* * *
Призраку Оперы повезло, что он жил в парижском театре и французы дали ему такое пафосное имя. У нас бы его называли Оперный бабай.
* * *
Когда Маша напилась, Игорь понял, что пора воспользоваться ее беспомощностью. Он взял ее телефон и пролайкал все свои посты в интернете.
* * *
В коридоре офисного центра стоят два электрика и смотрят на стену. Один говорит:
- Чё за провод? Куда он ведет? Откуда?
Второй:
- Давай перережем. А там - кто первый заорет…
* * *
Психологи утверждают, что одновременные отношения с двумя девушками с разным цветом волос невероятно мотивируют поддерживать квартиру в чистоте.
* * *
Я завидую мужику, который каждое утро бегает вокруг дома.
Кроссовки у него классные.
* * *
- Как же я устал от всего этого.
- От чего?
- От всего.
- Чего всего?
- Этого.
* * *
- Как вы воспитали такого умного, хорошего мальчика?
Мама:
- Ложь, угрозы, шантаж.
* * *
- Папа, а этот дядя, наверное, учитель?
- Почему ты так думаешь, сынок?
- Потому что, прежде чем сесть, он внимательно осмотрел стул.
* * *
Пациент у психолога:
- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать...
- А чем вы занимаетесь?
- Преподаю квантовую физику в университете.
* * *
Ужин предпочитаю съедать сам.
Зачем мне упитанные, лоснящиеся от жира враги?
* * *
- Изя, а правда, шо ты отдал бандитам все золото и деньги?
- Таки да... Они вставили в зад паяльник, на пузо поставили утюг и подключили к току.
- И ты сразу отдал?!
- А шо, надо было ждать, когда за свет накрутит?!
* * *
Если вы схватились за оголенные провода и вас ударило током, не расстраивайтесь, ведь в этом был не только минус, но и плюс.