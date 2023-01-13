Анекдоты: Старуха оказалась у разбитого корыта, поскольку производитель корыт объявил о своем уходе из России

Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:

- Мама, ты не видела пульт?

- Видела. Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды...

* * *

Решена проблема со спортивными снарядами в школах Ухрюпинска - теперь это реально конь, козел и маты.

* * *

- Вчера сына директора нашей автокорпорации назначили главным инженером.

- А он в этом разбирается?

- Ну как тебе сказать, думает, что коробка передач - это телевизор.

* * *

- Слушай, а как ты поступаешь, когда у твоей жены истерика?

- Кидаю в нее пачку денег.

- И что?

- Сидит, молчит, считает.

* * *

Призраку Оперы повезло, что он жил в парижском театре и французы дали ему такое пафосное имя. У нас бы его называли Оперный бабай.

* * *

Когда Маша напилась, Игорь понял, что пора воспользоваться ее беспомощностью. Он взял ее телефон и пролайкал все свои посты в интернете.

* * *

В коридоре офисного центра стоят два электрика и смотрят на стену. Один говорит:

- Чё за провод? Куда он ведет? Откуда?

Второй:

- Давай перережем. А там - кто первый заорет…

* * *

Психологи утверждают, что одновременные отношения с двумя девушками с разным цветом волос невероятно мотивируют поддерживать квартиру в чистоте.

* * *

Я завидую мужику, который каждое утро бегает вокруг дома.

Кроссовки у него классные.

* * *

- Как же я устал от всего этого.

- От чего?

- От всего.

- Чего всего?

- Этого.

* * *

- Как вы воспитали такого умного, хорошего мальчика?

Мама:

- Ложь, угрозы, шантаж.

* * *

- Папа, а этот дядя, наверное, учитель?

- Почему ты так думаешь, сынок?

- Потому что, прежде чем сесть, он внимательно осмотрел стул.

* * *

Пациент у психолога:

- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать...

- А чем вы занимаетесь?

- Преподаю квантовую физику в университете.

* * *

Ужин предпочитаю съедать сам.

Зачем мне упитанные, лоснящиеся от жира враги?

* * *

- Изя, а правда, шо ты отдал бандитам все золото и деньги?

- Таки да... Они вставили в зад паяльник, на пузо поставили утюг и подключили к току.

- И ты сразу отдал?!

- А шо, надо было ждать, когда за свет накрутит?!

* * *

Если вы схватились за оголенные провода и вас ударило током, не расстраивайтесь, ведь в этом был не только минус, но и плюс.