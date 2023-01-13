Россия совсем чебурахнулась

- Я был когда-то странной игрушкой безымянной... А теперь снимаюсь в кино, спортом занимаюсь. Спасибо крокодилу Гене и продюсерам! Фото: Олег УКЛАДОВ

АЖИОТАЖ В ИНТЕРНЕТЕ...

Если бы Чебурашки не было, его следовало бы выдумать… Впрочем, постойте, его же и так выдумали. Но чем больше лет проходит с того дня, как Эдуард Успенский выпустил первую книгу о Чебурашке (а было это в 1966-м), тем очевиднее становится - Чебурашка жил, жив и будет жить, и вообще он наше всё.

Подтверждение тому - ошеломительный успех фильма «Чебурашка», который вышел в прокат 1 января. За пару недель в прокате фильм собрал больше 3 млрд рублей и стал самым кассовым российским фильмом, обогнав прежнего лидера - картину «Холоп» 2020 года.

Неудивительно, что на ушастом герое сейчас стремятся заработать все кому не лень. Спрос на игрушечного ушастика резко вырос, а цены подскочили в разы - на радость правообладателю образа Чебурашки, киностудии «Союзмультфильм».

На Яндекс.Маркете продажи связанных с Чебурашкой товаров (а это игрушки, фигурки, пазлы, книги) за первые десять дней января подскочили в 2,5 раза. Та же история в других онлайн-магазинах. Как сообщил «Комсомолке» PR-директор Wildberries Валерий Прокопьев, с 1 по 9 января число заказов мягких игрушек с Чебурашкой выросло по сравнению с прошлым годом на 147%, пазлов - на 96%.

Рост спроса сразу привел к подорожанию. Например, многие продавцы Wildberries, где можно отследить динамику цен на товар, подняли ее вдвое, втрое, а некоторые - чего уж там - сразу в 10 раз! Так, игрушка «Чебурашка говорящий» (9 фраз и 2 песенки) перед праздниками стоила 850 - 1000 рублей. Теперь ее цена взлетела до 9200 рублей.

И берут же!

...И ТИШИНА В РЕАЛЬНОСТИ

Но вот что странно: пока в интернете Чебурашка ставит рекорды продаж, в офлайне ситуация другая. Зайдешь в магазин игрушек - на входе тебя обязательно встретит синий монстр Хагги Вагги из компьютерной игры. А где наш ушастик? Ау! Пора составить конкуренцию забугорному чудищу! Если и попадается Чебурашка, то классика из кладовых Родины (произведенная, правда, в дружественном Китае). Никаких новых игрушек и другой сувенирной продукции, связанной с кинофильмом, нам встретить не удалось. Хотя встречаются и экзотические экземпляры (см. «Совсем чебурахнулись»).

Почему наши магазины и кинотеатры не завалены в этом январе Чебурашками версии 2023 года? Почему фильм уже две недели бьет рекорды, а массовое производство стратегического импортозамещающего товара не налажено?

- Грамотная маркетинговая поддержка кинопродукции - дело непростое и не очень привычное для российского бизнеса, - рассказал «Комсомольской правде» доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга Высшей школы экономики Игорь Липсиц. - В России есть один очень удачный пример такой стратегии - «Маша и Медведь». Они не только раскрутили свою сувенирку на всю Россию, но успешно вышли даже на мировой рынок. В идеале все процессы - кинопроизводство, реклама, изготовление игрушек, договоры с кинотеатрами и магазинами - должны быть синхронизированы. Согласовывать такие планы нужно года за три до старта съемок. И тогда торговля сопутствующими товарами может принести деньги, сопоставимые с прибылями от проката. Однако в России не так много людей, которые умеют все это выстраивать.

СОВСЕМ ЧЕБУРАХНУЛИСЬ

Топ-3 самых необычных товаров

Чебурашка из воздушных шаров за 1700 рублей.

1 Чебурашка из воздушных шаров.

Цена - 1700 рублей.

Выглядит экзотично, но особенно экзотична цена. «Композиции из шаров - универсальный подарок на любой случай, - пытаются убедить нас продавцы в описании товара. - Вы идете на день рождения и не хотите дарить избитый подарок…» Дарить шарик на день рождения? Это разве не из другой оперы? Простите, другого мультика?

Бронзовая фигурка Чебуратор обойдется в 1050 рублей.

2 Бронзовая фигурка Чебуратор.

Цена - 1050 рублей.

Фигурка ручной работы из бронзы. «Чебурашка решил сыграть роль Терминатора и превратился в Чебуратора», - сказано в описании. Выглядит диковато, но если вспомнить крылатую фразу Терминатора I’ll be back («Я вернусь»), нельзя не признать, что это вполне соответствует чебурашкиному духу. Он возвращается к нам снова и снова. Уже много лет.

Значок «Чебурашка» за 438 рублей.

3 Значок «Чебурашка» на булавке.

Цена - 438 рублей.

Образ Чебурашки в серебристом скафандре на раритетном советском значке, пожалуй, наиболее точно отражает его природу. Смотришь на значок и понимаешь: Чебурашка - пришелец. А у вас разве были другие версии?