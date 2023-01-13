Вопрос дня: А когда для вас завершаются новогодние праздники? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай Сванидзе, историк, публицист:

- 13 января эти праздники для меня и заканчиваются. Старый Новый год - он такой уютный. Который больше нигде не празднуют, кроме нас, и мало кто понимает его смыслы.

Елена Драпеко, первый зампред Комитета Госдумы по культуре:

- Артисты Новый год праздновали в Доме актера 13 января. Там собирались в ночь на 14-е, после двух напряженных рабочих-«праздничных» недель. И я привыкла с молодости, что Новый год - 13-го, а не 1 января. Но я давно не работаю Снегурочкой - сейчас занималась непраздничными проблемами Донбасса, куда собираюсь в феврале.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Для меня такая отсечка, как старый Новый год, - это возможность выполнить те обязательства, что брал на себя еще до Нового года, надеясь все успеть. А в студенческие годы на геофаке МГУ мы в эти дни колядовали - прикольно было.

Алексей Глызин, заслуженный артист России, именинник 13 января:

- 13 января 2023 года у меня клубный концерт в Москве. Наверное, придут люди, которые захотят и меня поздравить. Но я с детского сада исполнял роль зайчика, и у меня есть песня про Новый год - потому буду желать всем после двух праздничных недель, чтобы люди жили счастливо.

Валентина Сафронова, глава Ассоциации российских флористов:

- Старый Новый год не такой напряженный в плане подготовки, как сам Новый год, который ты встречаешь с самыми близкими и стараешься сделать его большим праздником. Это такой дублер. Я лично елку выношу сразу после этого. 14 января точку ставлю.

Валерий Киселев, ветеран группы спецназа «Вымпел», писатель:

- Когда служили в спецназе, Рождество было для нас праздником, более важным, чем Новый год. Сейчас лично я свою искусственную елку наряжаю в начале декабря. И стоит она, украшенная, до 1 февраля.

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