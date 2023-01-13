«Ледниковый период»: Какие тайны и драмы готовит нам грандиозный финал?

Марат Башаров и Оксана Домнина - в числе фаворитов проекта. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал

Виртуозно минуя айсберги, шоу «Ледниковый период» плавно подплыло к причалу. Еще одна миля - и определится пара победителей. Двое лучших, сумевших преодолеть критику жюри, давление судей, падения и травмы и, конечно, собственных тараканов в голове. «КП» решила взвесить шансы на победу в развлекательно-спортивном шоу, где железно работает бессердечный закон: одно неловкое движение - и ты в конец.

Атмосферу праздника и важного события в финале обеспечат VIP-гости в жюри: певцы Филипп Киркоров и Юлия Зиверт. Да, король эстрады, конечно, расстроился, что его любимый тиктокер Даня Милохин вероломно сбежал с проекта, но брошенную им партнершу все же честно поддержал.

- Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой оказалась Женечка Медведева, - признался Киркоров. - Но прости ты его, дурака, он молодой еще…

Вместе с певцами выносить решающий вердикт финалистам будут строгие и беспристрастные профессионалы - Татьяна Анатольевна Тарасова, Татьяна Навка и Елена Чайковская. А судить будет что! Ведь для суперфинального выпуска участники приготовили козыри и представят лучшие номера: прозвучат и романс «Метель», и «Сансара» Басты, и киркоровский «Снег», и бессмертный вальс Евгения Доги. Словом, все хиты.

Гадать, кто выиграет, - бесполезно. Лед - штука непредсказуемая. Если уж олимпийские призеры и триумфаторы чемпионатов мира и Европы ошибаются и проигрывают то, к чему шли всю жизнь, что говорить про несчастных артистов, которых оторвали от кино и театра ради ледовой забавы. Но тем и интереснее! Интриг сразу несколько.

Турнирная таблица Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Во-первых, интересно, хватит ли Елизавете Арзамасовой сил и нервов выступить без помарок. Ставшая мамой летом 2021 года актриса буквально разрывается между ледовой площадкой, съемочной (СТС реанимирует сериал «Папины дочки») и сынишкой Левушкой Авербухом. Да-да, папа первенца - демиург «Ледникового периода», и это дополнительное супердавление на организм молодой артистки.

Во-вторых, хочется увидеть реванш Евгении Медведевой. Прямо посреди проекта фигуристка осталась без партнера и готовилась выбыть. Пару искали напряженно и долго. В конце концов выручил Федор Федотов, звезда фильма «Серебряные коньки». А ведь он, напомним, действующий чемпион «Ледникового периода»: предыдущий сезон выиграл в паре с Татьяной Волосожар - а значит, может привести и к победе настрадавшуюся Женю.

В-третьих, проверка предстоит и Марату Башарову. Артист и вел «Ледниковый период», и участвовал в нем (в паре с нынешней судьей Татьяной Навкой), и на настоящий момент вместе с Оксаной Домниной идет в лидерах. Он чувствует себя вольготно, уверенно и иногда даже вальяжно подкалывает коллег - мол, нас не догонят. Только вот финальное выступление может перетасовать всю колоду участников, опрокинув лидеров на дно. Да и карму никто не отменял - по ходу сезона Башаров извинялся с цветами перед Тарасовой за безобразные выходки в отношении возлюбленных дам - Татьяна Анатольевна публично пристыдила актера за это и призывала изолировать его от общества. Но простила ли публика артиста? Готов ли народ к такому чемпиону?