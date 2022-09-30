Герой спецоперации «Z» сержант Пестрецов лично уничтожил пять танков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.
Фото: Александр КОЦ
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.
Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Единство дает согласие. Смотри на дело в целом», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Если любишь горячее, будь способен и к холодному».
Сержант ИГОРЬ ЛУГАНСКИЙ
Сержант ИГОРЬ ЛУГАНСКИЙ
Фото: Минобороны РФ
«Сержант Игорь Луганский, действовал в составе группы российских десантников, перед которой стояла задача по обороне позиций российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Луганский, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. В течение дня группа, в составе которой действовал Игорь, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник вынужден был отступить.
Используя временное прекращение огня подразделение сержанта Игоря Луганского сменило позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих».
Прапорщик Павел ШАКИН
Прапорщик Павел ШАКИН
Фото: Минобороны РФ
«Прапорщик Павел Шакин выполнял задачу в составе батареи по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск.
Грамотно и непрерывно ведя разведку артиллерии националистов, личным составом батареи было обнаружено и подавлено огнем свыше 10 единиц военной техники и артиллерийских орудий националистов. В результате умелых действий прапорщика Павла Шакина удалось нанести упреждающие удары по позициям боевиков и уничтожить вооружение, военную технику и живую силу противника. Благодаря мужеству и самоотверженности Павла Шакина, профессионализму его подчинённых все выявленные цели были своевременно подавлены, продвижение украинских националистов было сорвано».
Старший лейтенант Артем СУХОЧЕВ
Старший лейтенант Артем СУХОЧЕВ
Фото: Минобороны РФ
«Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших подразделений подверглись интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские военнослужащие приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, расчет под руководством старшего лейтенанта Артема Сухочева под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, Артем Сухочев вместе с расчетом уничтожил более 20 националистов и поразил 2 артиллерийских орудия боевиков. Воспользовавшись временным прекращением огня старший лейтенант Сухочев оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».
Сержант Владимир ПЕСТРЕЦОВ
Сержант Владимир ПЕСТРЕЦОВ
Фото: Минобороны РФ
«Подразделение, в составе которого действовал сержант Владимир Пестрецов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений. В ходе боестолкновения сержант Пестрецов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил 5 единиц вражеской бронетехники противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили. Использовав временное прекращение огня старший сержант Владимир Пестрецов произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».