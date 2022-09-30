Тайна наследства покойного Бориса Моисеева: «Кобзон посоветовал переписать все квартиры на директора!»

По словам продюсера Евгения Морозова, накануне первого инсульта Моисеев халатно относился к своему здоровью Фото: Евгения ГУСЕВА

Впервые страна увидела Бориса Моисеева в 85 -ом году, в фильме -биографии Аллы Пугачёвой «Пришла и говорю».

Примадонна должна была удивлять. И вот новое обрамление певицы -молодой танцор Борис Моисеев и его демоницы в чёрных лаковых сапогах. Для 80-х такой фривольный балет -настоящая сенсация.

Однако бунтарский дух не позволил Моисееву послушно нести знамя королевской свиты.

Его пути с Пугачевой быстро разойдутся. Танцор уйдет в сольное плавание, запоёт и получит признание публики, о котором так мечтал.

Правда, по словам продюсера и руководителя концертной компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, Моисеев никогда не был олигархом. Да, и зарабатывать весомые гонорары артист стал благодаря другой диве-Людмиле Гурченко.

-Большие деньги Боре принёс только дуэт с Людмилой Гурченко. Он сам придумал этот проект и заработал на нем 7 миллионов долларов, -вспоминает в беседе с KP.RU приятель Моисеева Евгений Морозов.-Это был звёздный час Бориса. Именно тогда его стали приглашать на корпоративы, платили им с Гурченко за выступление около 50 тысяч долларов. Потом пути с Гурченко разошлись, они с Борей разругались. Моисеев был одиноким человеком, детей у него не было. Он жил один в небольшой квартире на Садовом. Была у него ещё маленькая квартирка в Крылатском. Он ее все мечтал сдать в аренду, чтобы был какой-то ещё дополнительный доход, поскольку после ссоры с Гурченко кассовые концерты у него продавались плохо. Балетная школа, которую он открыл, тоже быстро разорилась. А потом ещё финальный удар-инсульт. Тогда-то Боря и составил завещание. Мне об этом рассказывал Иосиф Давыдович Кобзон.

«Боря переписал все имущество на своего директора Серёжу Гороха. Родному брату он ничего не хочет оставлять. И я Борю поддержал в этом решении. Я думаю, это правильно, все-таки Горох с ним 24 часа вместе. Самый близкий человек! А родственники про больного Борю даже не вспоминают…»-поделился со мной Кобзон

По словам продюсера Евгения Морозова, накануне первого инсульта Моисеев халатно относился к своему здоровью.

-Он много пил. Пытался заглушить одиночество,-вспоминает приятель Бориса.-Комплексовал из-за внешности, сделал немало пластики. Все это, конечно, убило его здоровье.

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