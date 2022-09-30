«Заявился к ней домой пьяный в два часа ночи»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался Миле Кунис в любви

Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: EAST NEWS

Эштон Катчер и Мила Кунис женаты уже семь лет, у них двое детей - семилетняя Уайетт и пятилетний Димитрий. В эфире шоу Our Future Selves 41-летний актер вспомнил, как впервые признался в любви своей будущей жене. Эштон снимался в шоу вместе с кантри-певцом Кенни Чесни. Катчер рассказал, что песня Кенни «Ты и текила» сподвигла его на романтический поступок.

- Первый раз я сказал своей жене, что люблю ее, под твою песню «You and Tequila» («Ты и текила»). Наверное, я слегка перебрал с текилой. Я заявился к ней домой пьяный часа в два ночи и просто начал орать: «Я схожу с ума от тебя и текилы!». Я признался ей в любви, а она сказала: «Не говори так, если не чувствуешь этого по-настоящему. Когда ты завтра проснешься с похмелья, все еще будешь меня любить?». Я проснулся наутро и сказал ей: «Я все еще люблю тебя», - рассказал Катчер.

Супруги поженились в 2015 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эштон и Мила познакомились больше 20 лет назад на съемочной площадке телесериала «Шоу 70-х». Миле тогда было всего 15, Эштону – 20. По сюжету они играли влюбленную пару: Мила как-то призналась, что именно на съемках, с Эштоном, впервые в жизни поцеловалась.

Затем их дороги разошлись: Эштон женился на голливудской звезде Деми Мур, Мила же начала встречаться со звездой фильма «Один дома» Маколеем Калкиным. Когда после разрыва Эштона с Деми Мур в разгар скандала Мила решила поддержать старого друга, и у них вспыхнул роман.

Несмотря на то, что они тщательно скрывали свои отношения, называя друг друга просто приятелями, многочисленные снимки папарацци говорили об ином. Через некоторое время они перестали скрываться, и Кунис во всеуслышание заявила о своих чувствах к Катчеру. Эштон сделал любимой предложение сразу же, как только его официально развели с Деми Мур. Пара поженилась уже после рождения дочки 4 июля 2015 года.

Месяц назад Катчер впервые рассказал, что перенес редкое аутоиммунное заболевание — васкулит, из-за которого чуть не лишился зрения, слуха и способности ходить. По словам актера, он восстанавливался почти год. Сейчас он полностью здоров.