Трамп решил выступить посредником между Россией и Украиной

Вслед за тревожными заявлениями, в которых Трамп предупреждает об опасности ситуации на Украине, последовало вполне конкретное предложение Фото: EAST NEWS

Конфликт между Россией и Западом, развернувшийся в виде вооруженного противостояния на Украине, не оставил в стороне едва ли не всех крупных мировых лидеров. Кто только не пытался заработать на нем политические очки: достаточно вспомнить поездки на территорию Незалежной теперь уже бывшего британского премьера Бориса Джонсона или постоянные звонки французского президента Эмманюэля Макрона президенту России Владимиру Путину.

Логично, что такой политический тяжеловес как экс-президент США Дональд Трамп, планирующий снова стать главой Белого дома, такой шанс упустить тоже не намерен и хочет прослыть в глазах общественности великим миротворцем. Прежде всего, конечно, его интересует мнение американцев, которые будут голосовать на выборах. Но всему остальному миру, наверное, тоже будет позволено восхищаться умениями политика.

Вслед за тревожными заявлениями, в которых Трамп предупреждает об опасности ситуации на Украине, последовало вполне конкретное предложение от лидера американских республиканцев – возглавить переговорный процесс.

– Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир, – патетически восклицает Трамп, как бы намекая всем, что без него миру не выжить.

Ранее с подобным предложением выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Правда, с меньшим пафосом – он просто заявил о готовности страны выступить в качестве посредника на переговорах.