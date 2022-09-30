Елизавета II находилась на троне 70 лет Фото: REUTERS

Национальный архив Шотландии предал огласке сведения, содержащиеся в свидетельстве о смерти Елизаветы II, которое было выписано 16 сентября в округе Абердиншир.

В документе говорится, что королева скончалась 8 сентября в 15 часов 10 минут по британскому летнему времени в своем замке Балморал.

В качестве причины смерти в свидетельстве указан преклонный возраст Елизаветы II. На момент смерти королеве было 96 лет.

Такая же причина смерти указана и в свидетельстве мужа королевы, принца Филиппа, умершего в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Елизавета II находилась на троне 70 лет, поставив рекорд по длительности правления и успев отметить платиновый юбилей своего царствования.

Обнародована причина смерти королевы Елизаветы II

А вот отец покойной королевы, Георг VI, правивший Британией с 1936 по 1952 год, здоровьем не отличался. Напряженная жизнь во время Второй мировой войны и пристрастие к курению довели монарха до атеросклероза и рака легких. Кроме того, король страдал болезнью Бюргера (воспалительным заболеванием артерий и вен, сопровождающимся их закупоркой). После нескольких операций, в том числе и по удалению легкого, король скончался в возрасте 56 лет от коронарного тромбоза.